Superenalotto, 21 anni fa la storica vincita da 63 miliardi a Peschici

Il 31 ottobre non sarà mai una data come le altre per il Superenalotto. In questo giorno di 21 anni fa, infatti, veniva centrata a Peschici, piccolo centro in provincia di Foggia, una sestina da 63 miliardi di lire, una vincita che ha fatto epoca.

Il Superenalotto era nato l’anno precedente e l’Italia non aveva ancora ‘dimestichezza’ con cifre da capogiro come quelle, jackpot poi abbondantemente superati da premi come quello centrato a Lodi lo scorso 13 agosto da 209 milioni di euro. Eppure la vincita di Peschici a distanza di anni viene ricordata come qualcosa di straordinario, in grado di far vincere un intero paese: 63 miliardi di lire che vennero divisi fra 100 giocatori del posto che giocarono un maxisistema alla ricevitoria ‘Millecose’, per quella che fu la prima vincita collettiva della storia (calcolatrice alla mano, a ognuno dei fortunati toccarono 640 milioni di lire).

La Dea bendata baciò impiegati, pescatori, operai e disoccupati. Chi con quel denaro aprì un’attività, chi fece investimenti, chi visse di rendita. Tutto grazie al Superenalotto, che rese quella notte di Halloween così magica. lp/AGIMEG