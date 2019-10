Venerdì I novembre mercati regolari da Foggia a San Giovanni Rotondo

Le richieste, partite dalle Associazioni di Categoria Unimpresa, UniPuglia e CasAmbulanti, per il regolare svolgimento dei mercati in concomitanza con giornate festive, nel pieno rispetto della legge e corretta applicazione delle disposizioni regolamentari regionali, superando vecchi ed obsoleti nonché ormai illegittimi Piani comunali del Commercio, sono state accolte.

Venerdì primo novembre quindi sarà la Festa dei Mercati in Puglia: dal Gargano al Salento: da Taranto a Giovinazzo, da Toritto a Cassano Murge, da Foggia ad Ostuni, da Lecce a Conversano, da Mottola fino a tutti gli altri comuni ove il mercato si svolge il venerdì sarà una Festa nella Giornata di Festa.

Soddisfatti i tre promotori delle iniziative, Savino Montaruli per UniPuglia, Salvatore Martina per CasAmbulanti Francavilla Fontana e Roberto Papa di CasAmbulanti Galatone, i quali hanno dichiarato: “è stato un lavoro faticosissimo per garantire quelle pari opportunità agli Ambulanti spesso emarginati e depredati dei loro diritti. Venerdì primo novembre, festività di Ognissanti, i mercati si svolgeranno regolarmente in giornata festiva. Quest’anno – dichiara l’effervescente Savino Montaruli – siamo persino riusciti a convincere il comune di San Giovanni Rotondo a far svolgere il mercato in tale giornata festiva, superando enormi difficoltà logistico-operative e di questo siamo grati all’Amministrazione comunale di quel comune. Il nostro augurio sincero a tutti gli Ambulanti d’Italia che stanno vivendo un momento drammatico, sottoposti alla vessazione inaccettabile di provvedimenti che mirano alla distruzione di questa storica forma di commercio ma noi – dichiarano dalle Associazioni di Categoria – non ci arrenderemo.

Andria, 31 ottobre 2019

Area Comunicazione UniPuglia