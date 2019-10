Vieste. “Conclusi i lavori della scalinata della pace”

L’iniziativa di Street Art, finanziata dalla Regione Puglia vede finalmente luce!

Si tratta di un’opera artistica avente come tema LA PACE: UN ARCOBALENO DI TAPPI RICICLATI che brillano come gemme per impreziosire una scalinata di periferia.

Un lavoro di squadra reso possibile dalla sinergia tra Comune di Vieste, I. C. ‘Rodari Alighieri Spalatro’ e l’Architetto Paola Minervino, coadiuvata dalle docenti Maria Grazia Cortellino e Patrizia Ida Grassi.

Un plauso va agli studenti, instancabili sognatori di una Vieste più colorata!

Grazie di cuore a Raffaele Piemontese Loredana Capone, Silvia Pellegrini, Aldo Patruno, Pietro Loconte.

(From Comune di Vieste – pagina facebook)