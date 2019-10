Vieste, oltre 2 milioni per le strade comunali (ELENCO)

Vieste cambia volto grazie a importanti lavori pubblici portati a termine in questi primi anni di governo cittadino dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Nobiletti. Lavori per 2,3 milioni di euro, mentre altri cantieri sono pronti a partire. Tra le opere completate grazie ai fondi della Regione Puglia e del Comune di Vieste, diverse arterie comunali.

Questo il quadro completo:

– 2016 somma stanziata €. 33,600 (risorse comunali) per il rifacimento delle seguenti strade: Lungomare A. Vespucci, Corso tripoli, Via Cappuccini, Via Antico Porto Aviane, Via V. Vailati, Via Federico II di Svevia, strada Macchia di Mauro, Via Madonna della Libera, Via Firenze, Via Santa Margherita, Via G. Matteotti, Via De Gasperi, Via Pizzomunno, Via Tantimonaco, Via R. Bonghi, Largo San Giovanni Bosco, Via Nazario Sauro, Via Giolitti, Via R. Zaffarano, Via marconi, Via Oberdan.

– 2017 somma stanziata €. 460,000 (risorse comunali) per il rifacimento delle arterie relative ai lungomare Europa, E. Mattei e Vespucci

– 2017 somma stanziata €. 613,383 (finanziamenti regionali) per il rifacimento e messa in sicurezza delle strade rurali Perazzeta e Cutino del Rospo

– 2017 somma stanziata €. 611,956 (finanziamenti regionali) per il rifacimento e messa in sicurezza delle strade rurali Monticello, san Luca, Grotta Spagnola.

– 2017 somma stanziata €. 230,00 (risorse comunali) per il rifacimento di Via taranto, Via Giovanni XXIII, Via Rossini, Via Bellini, Via U. Giordano.

– 2018 somma stanziata €.80, 792 (risorse comunali) per il rifacimento di Via Milano, Via saragat, Intresiglio, Defensola, Scansatora, Coppitella, Macchia di mauro, Antico Porto Aviane, Madonna della Libera, Via Firenze, Via della Repubblica, Piazzale Aldo Moro, Via Puccini, Via Giolitti, Via Don Tonino Bello, Via Alighieri, Via Tommaseo, Via D’Azeglio, Via Tantimonaco, Via Giannone, Via Federico II, Via N. Sauro, Via della Cerasa, Strada comunale Ippsar, Corso Tripoli, Via Manzoni, Via Santa Margherita.

– 2019 somma stanziata €. 100,000 (fondi statali) per la messa in sicurezza della strada di Piano Nord/svincolo strada comunale della Chiesiola, Via Saragat

– 2019 somma stanziata €. 36,602 (risorse comunali) per il rifacimento di Via Quasimodo, Via Carducci, Via Montale, Via Monti, Località Defensola e Intresiglio.

– 2019 somma stanziata €. 39,000 (risorse comunali) Appalto per il servizio di manutenzione strade e marciapiedi.

– 2019 somma stanziata €. 88,000 (trasferimenti statali) per il rifacimento di Via dell’Antico Porto Aviane, Via Dalla Chiesa, Via Spadolini, Strada comunale Palude Mezzane, Strada della Scansatora, Strada Coppitella, Strada comunale Ipssar e sistemazione area antistante Istituto Polivalente.