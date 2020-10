Calcio: Bari-Foggia, striscione con sfottò prima del derby

(ANSA) – BARI, 31 OTT – Con le gradinate chiuse per pandemia, i tifosi del Bari non hanno mancato di far sentire il proprio sostegno ai propri giocatori alla vigilia della trasferta-derby contro il Foggia alla Zaccheria: ieri sera hanno esposto sul recinto del parcheggio del San Nicola uno striscione per incoraggiare Antenucci e compagni e allo stesso tempo punzecchiare la tifoseria rivale dauna. Sul telo è stato scritto: “L’obbiettivo va rimarcato: vincere a ‘Y’ e dominare il campionato”. Il riferimento alla “Y” è un richiamo alla lettera con cui la Lega Pro aveva inquadrato il club ripescato dai dilettanti: il Foggia è arrivato secondo nello scorso torneo di D, venendo promosso solo per la penalizzazione comminata dalla giustizia sportiva al Bitonto vincitore del girone. (ANSA).