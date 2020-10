Covid, Di Pumpo: “Riconversione P.T.A. San Giacomo per pazienti positivi”

Torremaggiore (Foggia) 31/10/2020 – “Come da indicazione da parte del nostro Comune al Presidente della Regione Puglia e al Direttore Generale dell’ASL Foggia, circa la disponibilità di 20 posti letto presso il P.T.A. di Torremaggiore, fornita in data 10 marzo 2020, nel pieno della prima ondata dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, COMUNICO che la Direzione Generale ha avviato il percorso amministrativo e logistico per la riconversione di un’area del P.T.A. San Giacomo di Torremaggiore per pazienti positivi al Covid asintomatici e paucisintomatici di media intensità”.

Lo comunica il Sindaco di Torremaggiore Emilio di Pumpo.