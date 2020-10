“Dentro il confine”, D.Guerrera “Chi lo dice che il rock è morto?”

Chi lo dice che il rock è morto? Diciamocela tutta, l’Italia non è mai stata la patria con il culto della musica rock, ma non mancano artisti che non demordono e amano molto questo stile musicale, con tutte le sue sfaccettature, tanto da portare avanti progetti musicali con amore e dedizione. Il 23 ottobre 2020 è uscito l’Ep di esordio come solista del cantante-chitarrista di D.Guerrera (Donatello Guerrera) intitolato “Dentro il confine”. Il musicista dei Monti Dauni (di Carlantino, FG, per la precisione) ha usato il tempo del periodo del lockdown per dar vita ad un progetto inedito. Composto e registrato in 3 mesi nella sua casa, l’Ep è composto di 5 brani: Fiume in piena, A Demetra, La Preda, Viaggio e la versione in acustico di Viaggio. D.Guerrera si è dilettato per la prima volta nel registrare una cover, “La Preda”, del famoso gruppo rock Litfiba.

Dopo aver militato in vari gruppi, l’artista ha deciso di seguire un percorso come solista, per sperimentare e raccontare aspetti personali della sua vita. Il brano “A Demetra” è una ballata scritta per la sua bambina di 3 anni, mentre “Fiume in Piena” parla della sensazione di potenza e leggerezza che può darti l’assunzione di alcool, il quale però senza controllo può inevitabilmente travolgerti. “Viaggio” è l’altro inedito, il primo brano scritto per questo lavoro, che parla della trasformazione che può accadere nell’interiorità attraversando una nuova avventura, che sia essa un viaggio reale o anche solo metaforico.

La copertina dell’album, è stata realizzata su tela dall’artista Julieta Minor.

L’album è disponibile dal 23 ottobre su tutte le piattaforme digitali quali Spotify, Amazon, YouTube Music, Google Play, Apple Music, Deezer etc..

Link spotify: https://open.spotify.com/album/0igj1ScPZ2imVISX018n76?si=Oj0_dVKIR5e4CNyWQiDx8A