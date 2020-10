Emergenza ricoveri: anche Cerignola diventerà ospedale Covid

Bari, 31/10/2020 – (gazzettamezzogiorno) I posti di terapia intensiva covid attivati fino a oggi in Puglia sono 104. I ricoveri a ieri sera erano 84 (sei in più rispetto a giovedì). Significa dunque che restano disponibili appena 20 letti, più o meno il 20% dei letti di Rianimazione riservati all’emergenza per la pandemia. Ma la Regione garantisce che il «tutto esaurito» è una possibilità remota: «Abbiamo un totale di 369 letti di terapia intensiva – chiarisce il capo dipartimento Vito Montanaro – di cui 104 sono dedicati esclusivamente al covid”. Altri ospedali pugliesi verranno riconvertiti per la pandemia: Galatina, Copertino e Cerignola, a cui si aggiungeranno i privati da cui dovrebbero arrivare complessivamente circa 600 letti: 300 sono quelli già attivati o in corso di attivazione dal «Miulli» di Acquaviva e dal San Giovanni Rotondo, a questi si aggiungeranno il gruppo Cbh, la Mater Dei di Bari e probabilmente altre strutture nel Salento: le proposte dovranno essere presentate entro domani così da definire i numeri lunedì. (gazzettamezzogiorno)