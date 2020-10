“Foggia squadra tosta, il derby è partita sempre particolare”

Bari, 31 ottobre 2020. “Fa piacere aver contribuito con dei gol a portare punti, ma è relativo il chi fa gol, è importante fare risultato. Domenica ci aspetta un derby, che non sarà mai una partita normale. Si gioca in casa del Foggia e, al di là dei risultati non brillanti di questo inizio campionato, sono una squadra tosta e ci stiamo preparando a dovere. Stiamo lavorando su quello che ha finora funzionato meno e lo stiamo facendo bene; ora dobbiamo trasmettere questo lavoro in campo“. Il difensore biancorosso Daniele Celiento, già tre gol in questo avvio di stagione, ospite di TeleBari, media partner ufficiale della SSC Bari.

“Il Mister ci chiede tanto, soprattutto sacrificio, in particolare ad attaccanti e centrocampisti al che aiutino nella fase di non possesso. Lavora molto sulla parte mentale, chiede che siamo noi a condurre il gioco, ad imporci. Con questa mentalità possiamo fare la differenza. Non avere i tifosi allo stadio è sicuramente limitante, ma loro fanno comunque sentire il loro calore; anche nella quotidianità mi capita spesso di incontrare dei super tifosi; fa di sicuro tanto piacere sentire il loro calore”.