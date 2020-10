Il cimitero aperto aiuta anche i fiorai, ma per il settore è crisi

Resta aperto il cimitero di Foggia per la festività dei defunti. Non era scontato, visto che alcuni sindaci hanno deciso per la chiusura proprio nei giorni di massima affluenza. Il timore che saltasse anche questo rituale appuntamento si era già diffuso fra i commercianti di fiori e fra i frequentatori del camposanto, in particolare, quando la ricorrenza lo richiede. Fabio Lo Mele, presidente provinciale di Confcommercio, tira un sospiro di sollievo: “Abbiamo scritto una lettera al sindaco Landella chiedendo che restasse aperto il cimitero, abbiamo avuto risposta positiva e massima disponibilità dell’assessore Ruscillo, per un settore già molto provato dalla crisi, che ha dovuto gettare via intere quantità di merce durante il lockdown, che ha visto drasticamente ridursi il numero dei matrimoni, è stato un fatto positivo”. Saranno come al solito 3 gli ingressi di accesso, con il personale della Protezione civile a contingentare il numero degli arrivi e 6 postazioni di fiorai verso l’ingresso principale.

Ma il problema è più complesso secondo i fiorai, e ormai la paura del Covid agisce come un deterrente che rallenta il traffico e gli affari in un batter d’occhio. La titolare del negozio “Di Fiore in fiore”, in corso del Mezzogiorno, ha preparato molte piantine per l’occasione, un’abitudine che si sta diffondendo: “Sì, la gente, temendo che in questi giorni il cimitero rimanesse chiuso ha comprato prima qualcosa che potesse durare. Ma l’afflusso di gente che si reca sul posto è diminuita, ha paura del Covid, soprattutto gli anziani. Nel frattempo anche le cerimonie per cui noi lavoriamo, i matrimoni, sono stati rimandate, questo 2020 per noi è da cancellare, se prima preparavamo l’arredo di fiori per 100 matrimoni, quest’anno ne sono stati una ventina”.

Indaffarato anche il Fiorivendolo, in zona Candelaro: “Vendite calate di almeno un30-40% e paura di dover buttare tutto da un giorno all’altro”. Nel negozio “ I Fiori di Melany” di corso Giannone, c’è abbastanza trambusto. Oggi si vende bene?” “Assolutamente no, le persone erano convinte che il cimitero rimanesse chiuso, è stata disorientata, le ordinanze vanno fatte al momento giusto, non il 27 quando ci si è già convinti che la solita vista ai defunti non si potrà svolgere”. Da 30 anni nel campo, la titolare vede un futuro nero. “In 2 mesi di chiusura abbiamo buttato tutto e ancora oggi, quando vado nelle serre, vedo che qualcuno continua a selezionare merce che non serve più. Penso che ci chiuderanno da capo e allora noi tutti chiuderemo per sempre perché siamo al collasso, solo chi è più forte resisterà”. E’ cambiato il rapporto con i grossisti, le “notti dei floricoltori” in cui ci si reca da loro ad acquistare ha nuove regole: “Non si fanno più gli ordini due settimane prima quando si richiedeva quello di cui si aveva bisogno, loro vendono alla giornata, ti rechi sul posto, compri e paghi al momento, questo per la paura di un nuovo lockdown, tutti si sono in qualche modo tutelati, com’è giusto che sia, ma noi così scompariamo un’altra volta”.

Paola Lucino, 31 ottobre 2020