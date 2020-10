Infermiera di RSA in Puglia “Con scuole chiuse costretta a licenziarmi”

Foggia, 31/10/2020 -(AssoCareNews) “Egr. Direttore, le scrivo per raccontarle tutta la mia storia di sogni infranti e di disperazione. Qualche giorno fa mi sono dovuta licenziare per poter accudire mio figlio di 8 anni. E questo dopo la decisione di chiudere le scuole in Puglia, dove vivo e lavoro. Mi chiamo Carmen (nome di fantasia), ho 35 anni e sono vedova da 3 anni. Purtroppo non ho familiari vivi e non so a chi affidare mio figlio quando sono al lavoro. Non mi posso permettere di pagare una baby-sitter, già a stento riesco a pagare le rate dell’auto e l’affitto.

Per questo motivo, dopo la decisione di Michele Emiliano di chiudere tutte le scuole in Puglia, ho deciso di licenziarmi e di stare a casa con il mio pargolo. Purtroppo dovrò rivolgermi al mio Comune e ai servizi sociali per poter sopravvivere in questa situazione. Quando voglio possono tornare al lavoro, la Direttrice della RSA dove lavoravo è stata molto comprensiva e mi aspetta.

Però come faccio a tornare al lavoro? A chi affido il mio piccolo? Possibile che questi politici debbano pensare sempre ai fatti loro e non pensano alla povera gente come me? Sono delusa, avvilita e ho paura per il futuro mio e soprattutto per quello di mio figlio. Se potete aiutatemi, non voglio soldi, solo consigli.

Grazie Direttore. Buona giornata”. Carmen, Infermiera (AssoCareNews)