Ladri foggiani di profumi (14mila euro): arrestati

Lecce, 31/10/2020 – (corrieresalentino) Due ladri di profumi sono finiti ai domiciliari, altri due sono stati sottoposti all’obbligo di firma, mentre un quinto è ancora ricercato. Si è conclusa nelle scorse ore l’indagine dei carabinieri di Surbo sul maxi furto compiuto lo scorso dicembre ai danni della profumeria “Douglas”, ospitata all’interno del centro commerciale “Mongolfiera” di Surbo, da cui i cinque ladruncoli riuscirono a fuggire con vari profumi, per un valore di 14mila euro. Ai domiciliari, accusati di furto aggravato in concorso, sono finiti due giovani foggiani: C. F. R., di 30 anni, e R. P., 31 anni, arrestati in esecuzione di un’ordinanza cautelare eseguita dai militari di Surbo, in collaborazione coi colleghi del Nor della Compagnia di Lecce e l’ausilio dei carabinieri della Compagnia di Foggia. Ad incastrarli ci hanno pensato le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza del negozio preso di mira, da cui gli investigatori dell’Arma hanno avviato un’attività di indagine, riuscendo infine ad identificare i responsabili della razzìa ed appurare il loro modus operandi. (corrieresalentino)