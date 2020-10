Laurea Honoris Causa per il Cav. dell’Ordine di Malta Christian Agricola

Foggia, 31 ottobre 2020. Si era parlato di Christian Agricola di recente, quando nel mese di maggio di quest’anno aveva compiuto un atto d’amore e di vicinanza alle forze armate, donando mascherine e igienizzanti alla sede dei carabinieri di Guardialfiera in provincia di Campobasso. L’1 settembre scorso gli è stata conferita la Laurea Honoris Causa in Scienze Politiche Diplomatiche Internazionali dalla UniMoscow Imperial Academy of Russia Saint Nicholas University. “Per me è un bellissimo onore – ha commentato Agricola – sia a livello personale che familiare. Dopo questo riconoscimento ho ricevuto sei proposte per diventare console onorario di alcune nazioni”.

33 anni e già con numerosi titoli sul suo nome, ecco quelli più prestigiosi: Cavaliere di Malta osj – Guardiano della Pace della Confederazione Internazionale dei Cavalieri Crociati, Socio onorario dell’Associazione Internazionale del Sovereign Order of St John Jerusalem OSJM, Cavaliere del Krack, Cavaliere di Santa Maria dei Teutonici, Conte di Sealand, Cav. Novitius Commanderij Ex Anxanum, Cab “Cav” Knight of Malta OSJ of KraK, Deputato al parlamento dei Cavalieri di Pace “CIKP”, Priore dei Cavalieri di Santa Maria dei Teutonici in “Terra Santa”, Prufilla e Germania, Confederato al Knight Crusaders – Malta, Sir Christian Agricola Cavaliere templare del OATH, Prince/Principe Elector dello stato di Pomerania e Livonia, Margrave/Conte di Pomerania e Livonia, Cavaliere e Priore dell’Ordine Sacro Militare al Merito di Livonia, Cavaliere Priore dell’Ordine Teutonico di Livonia, Console dell’Ordine di Minerva, Conte di Anclechs, Laird of John O’Grates di Scozia, Cavaliere Templare, Commendatore Nobiliare Ereditario dei Cavalieri di San Nicola, Cavaliere Nobiliare Ereditario della Repubblica di Venezia.