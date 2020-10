Marchionni “Affrontiamo una corazzata, attenzione massima”

Foggia, 31 ottobre 2020. Soddisfatto della prima, vera settimana di allenamenti svolta con continuità alla guida del Foggia mister Marco Marchionni, alla vigilia di Foggia-Bari. “Affrontiamo una corazzata, l’attenzione dovrà essere massima per portare a casa il risultato. Il derby è una partita a sè, gli stimoli vengono da soli. Pretendo sacrificio, voglia e grande determinazione in campo. Formazione? Sto valutando alcune soluzioni, vedremo domani”.

ACQUISTATO DEL PRETE. Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Del Prete. Classe 1986, il difensore nativo di Roma e cresciuto nella Juventus ha un lungo curriculum che lo ha portato a collezionare più di 250 presenze in Serie B e circa 100 in C vestendo le maglie di Siena (Serie A), Pescara, Nocerina, Frosinone, Novara, Crotone, Perugia, Catania, Juventus U23 e Trapani, club dal quale si è svincolato questa estate. “Soddisfatto di esser qui a Foggia, conosco bene questo girone e metterò a disposizione tutta la mia esperienza e la mia voglia per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Foggia è una piazza che merita ben altri palcoscenici, ci sono stato spesso da avversario e so bene cosa significa giocare in questo stadio, anche se l’assenza del pubblico è pesante. Bisogna remare tutti dalla stessa parte, lavorare sodo evitando di pensare ad altro, essere uniti e determinati: solo così si ottengono i risultati”.

