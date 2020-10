“Quanti altri morti dobbiamo aspettare?”. Attentato Nizza, striscione al porto di Bari

Bari, 30 Ottobre – “Nizza 29/10 : quanti morti aspettare, per far smettere ai terroristi di sbarcare?” è il testo dello striscione apparso davanti al Porto di Bari in riferimento alla strage di Nizza. “La scelta del ministro degli Interni Luciana Lamorgese – inizia la nota – di far sbarcare la nave Rhapsody con più di 800 migranti di cui non si conoscevano le generalità e la provenienza si è rivelata in pochi giorni fallimentare. All’interno della stessa nave infatti si nascondeva il terrorista Aouissaoui Bahrain, che ieri mattina a Nizza, ha ucciso tre persone sgozzandone due. Grazie alle politiche di riapertura dei porti e di accoglienza degli immigrati clandestini, voluta da Pd e M5S, l’Italia è un altra volta colpevole dinanzi, di aver fatto sbarcare e giungere in Francia il terrorista che oggi ha ammazzato in nome dell’odio religioso”.

“Il Ministro Lamorgese – continua la nota – di cui non sono state ancora pervenute le scuse, è colpevole di aver permesso lo sbarco di un pericoloso terrorista, lasciato più di dieci giorni per le strade della nostra città. Poteva succedere anche davanti ad una delle nostre chiese, ed oggi eravamo a piangere una madre, un figlio o un fratello”. “Per questo infatti – conclude la nota – abbiamo voluto sensibilizzare i cittadini e chiediamo apertamente le dimissioni del ministro degli Interni, dopochè lei stessa ha fatto si che l’Italia è diventasse amica di scafisti e trafficanti di esseri umani, nonché corridoio di terroristi. Chiudere i porti immediatamente ed espellere tutti i clandestini deve diventare assolutamente un imperativo”.