Scoperta piantagione Cannabis a Margherita di Savoia: ben 77 piante

Margherita di Savoia (BAT), 31/10/2020 – (gazzettamezzogiorno) I Carabinieri di Margherita di Savoia hanno scoperto una piantagione di marijuana in località Cannafesca, nell’agro del Comune salinaro. Ben 77 piante di “cannabis nana”, di altezza variabile tra gli 8 e i 59 cm, erano in fase di coltivazione all’interno di altrettanti vasi, sistemati in più file su un terreno incolto. Vicino alle piante era stato allestito un rudimentale impianto di essiccazione per le infiorescenze di marijuana. Nascoste tra le sterpaglie, i Carabinieri hanno rinvenuto anche 7 buste in cellophane contenenti solo infiorescenze di marijuana, per un peso complessivo di circa 7,5 kg. Le piante, del peso totale di 80 kg circa, sono state estirpate e sottoposte a sequestro, così come il resto della sostanza stupefacente rinvenuta ed il materiale usato per la coltivazione illecita. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Foggia hanno consentito di stabilire che, stando alle tabelle ministeriali, dalle piante e dalle infiorescenze sequestrate si sarebbero potute ricavare oltre 43mila dosi di marijuana.(gazzettamezzogiorno)