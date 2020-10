Siponto, parco archeologico: stasera apertura straordinaria

Manfredonia, 31/10/2020 – Sabato 24 e 31 ottobre, 7 e 21 novembre in occasione delle serate di valorizzazione, il Parco Archeologico di Siponto resterà straordinariamente aperto al pubblico fino alle ore 21.00 (ultimo ingresso ore 20.30). Durante le ore di apertura straordinaria (18.00-21.00) la visita al Parco Archeologico sarà arricchita da un ingresso speciale alla cripta di Santa Maria che rappresenta il misterioso anello di congiunzione tra la Basilica paleocristiana-medioevale e il “nuovo tempio quadrato” del XII secolo.

Contatti per chiedere informazioni sull’evento: drm-puglia.parcosiponto@beniculturali.it

Misure anti-contagio previste: Prima di accedere, il personale in servizio misurerà la temperatura corporea dei visitatori per assicurarsi che non sia superiore ai 37,5 °C;

I visitatori dovranno recarsi al sito muniti di mascherina; Durante l’evento si dovrà rispettare il distanziamento fisico previsto; Lungo i percorsi verranno disposti dispenser dedicati per la distribuzione di gel disinfettante; Il personale di turno vigilerà sul rispetto delle normative di sicurezza (contingentamento degli ingressi e degli ambienti comuni, rispetto del distanziamento, ecc.).