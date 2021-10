STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 31 ottobre 2021. “Ieri pomeriggio ho fatto visita a Giuseppe Pio Quitadamo, giovane diversamente abile della nostra città che da due anni vive in un angusto prefabbricato nell’agro di Siponto in condizioni logistiche e sanitarie disperate”.

Lo dice in una nota stampa il candidato a sindaco di Manfredonia, Ing. Gianni Rotice.

“Un’emergenza umana e sociale, come purtroppo le tante toccate con mano in queste settimane, che chiedono e meritano risposte veloci e concrete per ridare dignità a coloro i quali sono stati lasciati tristemente ai margini della nostra comunità in balia del loro destino”.

“Serve un censimento delle fragilità di Manfredonia e delle associazioni\cooperative da mettere insieme ed in rete con Parrocchie e soggetti pubblici e privati che si occupano di servizi di assistenza socio-educativo-sanitario”.

“Una città cresce se non ci sono disparità e nessuno viene lasciato indietro. La figura del “Garante della disabilità” che abbiamo inserito nel programma di governo della città sarà sicuramente utile per accorciare le distanze tra i cittadini fragili e la Pubblica Amministrazione, costruendo un rapporto continuo e proficuo per fornire soluzioni adeguate e celeri alle esigenze”.

“Nel frattempo, come comunità impegniamoci ad aiutare Giuseppe, un ragazzo davvero speciale che mi ha colpito per il suo pudore e la sua brillantezza e che merita davvero di poter vivere con le stesse opportunità e diritti dei suoi coetanei.”