“Nessun licenziamento dei lavoratori, Bonito convoca Tekra”

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 31 ottobre 2021. “Ho convocato i vertici della società Tekra per discutere del mancato rinnovo dei contratti di undici dipendenti. L’incontro servirà anche a fare un punto sulla situazione rifiuti e Tari a Cerignola per individuare nuove strategie da mettere in campo per affrontare al meglio il servizio differenziata porta a porta”.

Con una missiva di questa mattina, il sindaco Francesco Bonito ha fissato un incontro, previsto per martedì alle ore 15:30, con la società che si occupa della raccolta dei rifiuti nella città di Cerignola.

“Tra le altre cose, chiederemo garanzie per i lavoratori, ma serve fare innanzitutto chiarezza. In estate – spiega Bonito- sono state assunte 26 unità a tempo determinato per consentire l’applicazione del piano ferie ai lavoratori impiegati a tempo indeterminato. Di queste 26 unità collocate a tempo, 11 hanno esaurito il loro compito, mentre per gli altri 15 vi è stata una proroga di un altro mese per rimpinguare i turni restanti. Fortunatamente, quindi, non si è trattato affatto di licenziamenti o di una riduzione dei servizi, dal momento che le nuove assunzioni avevano lo scopo di essere vere e proprie sostituzioni temporanee”.

“Nonostante ciò – aggiunge il sindaco di Cerignola- chiederemo a Tekra massima tutela per i lavoratori affinché il servizio di raccolta dei rifiuti sia rispondente al massimo alle necessità dei cerignolani e sia commisurato in maniera pedissequa al contratto sottoscritto con il Comune”.

“In questa fase è necessario attivarsi in tutte le sedi ed in ogni modo per incrementare la raccolta differenziata porta a porta ed intervenire, quindi, direttamente sui costi che i cittadini affrontano per pagare la tassa sull’immondizia. Le nostre priorità, che sono quelle dei cerignolani, vanno in questa direzione e a Tekra rappresenteremo il nostro orientamento”, conclude Francesco Bonito.