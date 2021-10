Rotice: “Il Museo del Mare tra i tesori incredibili della nostra città”

(nota stampa). Manfredonia ha per troppo tempo girato le spalle (urbanisticamente, economicamente, culturalmente) alla sua risorsa più importante: il mare. Sto scoprendo tesori incredibili della nostra città, come il “Museo del Mare” a cura degli infaticabili componenti del “Centro Cultura del Mare” guidati dal Prof. Giovanni Simone, a cui tutta la nostra comunità e le future generazioni devono un grande grazie per la passione, l’abnegazione e la caparbietà dimostrate.