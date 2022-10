Dichiarazioni presidente Manfredonia su Franco Cinque: è polemica

(Tuttocalciopuglia.com) Manfredonia, 31 Ottobre 2022.

Il Manfredonia vince il derby con il San Severo giocato sul neutro del “Poli” di Molfetta, approfittando anche della sconfitta casalinga del Bisceglie. A proposito di questo, il presidente biancazzurro Di Benedetto ha voluto mostrare tutta la sua euforia, con una clamorosa stoccata nei confronti del tecnico nerazzurro Cinque. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Foggia TV: “Il San Severo è una squadra ben organizzata, complimenti a Rufini per la gara giocata con il materiale umano che ha a disposizione. Nel secondo tempo abbiamo meritato di vincere, una vittoria che ci voleva. Aspettavo la sconfitta del Bisceglie che in realtà è già arrivata in Coppa Italia. Premetto che con il loro tecnico Cinque ho un ottimo rapporto a livello umano, è una persona per bene. Lui allenava il Manfredonia ed è sipontino, prima di ristrutturare tutta l’area staff ebbi la proposta di confermarlo ma per vincere decisi di scegliere il meglio. Forse a causa della delusione di questa mancata riconferma, credo per ritorsione, Cinque ha cercato di indebolirci facendo ‘copia e incolla’ della squadra che avevo a Trinitapoli. Ha tesserato nel Bisceglie quattro miei dipendenti ed ex giocatori, e dunque volevo dirgli che se ne avesse ancora bisogno potrei offrirgli anche due benzinai. Che vinca il migliore” (Tuttocalciopuglia.com).