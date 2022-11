Manfredonia, vandalismo ed Halloween: sicuro dipenda dalla festa?

MANFREDONIA (FOGGIA), 31/10/2022 – Nell’autunno del 2019, quando la parole Covid e lockdown non esistevano ancora per il grande pubblico, a Manfredonia si registrarono una serie di atti vandalici, anche in pieno centro storico. Vittime soprattutto i sottani, con gli anziani che non sapevano cosa volessero dire le parole: “Scherzetto o dolcetto”, ma anche attività commerciali, con o senza serrande abbassate.

All’epoca il contrasto contro la celebrazione di una festa “pagana”, secondo alcuni persino “satanica”, era maggiore di oggi. Anzi, sembrava quasi che, in quei giorni, tutti i problemi di questa città derivano da Halloween. Purtroppo la situazione è ben diversa e il fenomeno del vandalismo a Manfredonia non conosce date fisse. Le frequenti risse registrate sul porto turistico o in locali “alla moda” del centro, anche in tempi recenti, ne sono una lampante conferma. E il fenomeno della violenza giovanile risulta tutt’oggi essere sottovalutato.

Ma Halloween resta una festa “malvagia”, osteggiata da una certa parte della popolazione, anche per motivi religiosi. Il paradosso in questo è che ragazzi lanciano petardi, anche pericolosi, tra la folla a Natale o pallonate agli anziani in piazza del Popolo tutto l’anno sono spesso derubricati a “costume locale”. Poco importa che gli stessi comportamenti incivili siano identici a Carnevale o alla guida tutto l’anno, la colpa è di Halloween. Se domani, dopo anni di limitazioni e lockdown, si registreranno (si spera di no) i soliti vandalismi con bottiglie vuote abbandonate e/o rotte, muri imbrattati e risse questo non costituirà certo una prerogativa della festa di Halloween. Purtroppo.