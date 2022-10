Monte S.Angelo. “Dopo l’apertura dell’aeroporto di Foggia sono riuscita a tornare a casa per lavoro”

In questa foto ci siamo io (M.Grazia) e la mia bambina Sofia di 9 anni. A settembre scorso, dopo l’apertura dell’aeroporto di Foggia, io che sono di Monte Sant’Angelo, sono riuscita a tornare a casa per lavorare in Puglia.Sai, lavoro in Alitalia, e prima ero a Roma in servizio presso l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci.In questo periodo di veloci cambiamenti il mio amore Sofia (per il momento) è rimasto a Roma per vari motivi. E non puoi immaginare quanto mi manchi. Ma questo momento passerà, risolveremo, e a Sofia voglio dire che la mamma è sempre con lei e che non saremo lontane ancora a lungo. Ovviamente quando la chiamo, la mia prima domanda è: “Hai mangiato?”

Ti amo Sofia.

La tua mamma”.