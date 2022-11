Novità in libreria: Gli anni di Gemmellaro nella prima repubblica

Treviso, 31 ottobre 2022 – Sono gli anni, questi di Ferruccio Gemmellaro nella prima repubblica, in cui l’autore, nostro collaboratore storico, era approdato per motivi professionali, appena trentenne, nel Veneto proveniente da Roma e Torino.

Un “itinere” di lavoro che però non lo ha mai distolto dall’affetto per Manfredonia e per gli amici, che continua a frequentare periodicamente, la città in cui, per il trasferimento del genitore, aveva studiato per due classi delle medie e, in seguito, residente a sua volta in un breve periodo per motivi di proprio lavoro, e dove vi aveva conosciuto la sua prima moglie, con la quale avrebbe vissuto una lunga parentesi di vita.

La residenza scelta con la famiglia era a Silea, un piccolo comune accostato alla periferia di Treviso. Qui ha vissuto per venti anni prima di trasferirsi nel veneziano. Silea è stata l’inaspettata fucina in cui ha potuto finalmente forgiare le proprie aspirazioni e le ha tradotte in avventure letterarie, giornalistiche, politiche e sociali. Qui, infatti, è nata la sua opera prima L’acchiatura grazie alle convincenti spinte di un amico avvocato; un libro che gli ha aperto non solo uno spazio giornalistico ma lo ha convinto a successive pubblicazioni editoriali, le quali lo hanno ispirato a fondare un movimento artistico-culturale ancora oggi ben vegeto in mappa nazionale “La Copertina”.

Il fervore culturale lo avrebbe ancora condotto a interessarsi dei problemi scolastici, ritrovandosi presidente del consiglio all’istituto turistico-linguistico “Algarotti” a Venezia e a essere eletto presidente del comitato di gestione della biblioteca comunale a Silea.

Nel sociale poi, ma come afferma, decisamente staccato da ideologie partitiche, ha sostenuto il ruolo quale segretario storico del neonato CoBaR, il primo Consiglio di Base militare istituito nell’aeroporto trevigiano, una riforma democratica nel contesto della tanto attesa Legge di Principio, in seno alle Forze Armate, che lo hanno visto attore nelle richieste unitamente a quelle per la civilizzazione dei controllori di volo, così come riportato nel suo libro-dossier “Stellette e radar”.

Eletto, per di più, consigliere comunale a Silea quale ultra-indipendente (così indicato nella stampa); infatti era tutto lui, da solo, consigliere e gruppo, tale da essere indicato “qualunquista” da chi nella politica onora fermamente il partito o una sua corrente, anche, come afferma, a costo di sorvolare sulle effettive richieste dell’elettorato.

Il giornalismo lo ha avvinto grazie, come lo riconosce con affetto, agli amici professionisti, dai quali ha ricevuto disponibilità e maestria.

Il libro, in ordine cronologico sino alla partenza da Silea, narra così quelle vicende che l’autore definisce briosamente la sua “chanson de geste” .

Europeista convinto, ecco che cosa riporta l’autore Gemmellaro in apertura di queste sue pagine.

“I miei vagiti della venuta al mondo hanno fatto eco ai vagiti di una Europa Unita. Il Manifesto di Ventotene fu ideato da Eugenio Colorni, Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, oppositori del regime fascista e confinati appunto in quest’isola pontina nel 1941, col quale teorizzavano l’Unione dei paesi europei. Il Manifesto rappresenterà negli anni quell’idea di riferimento per il processo che avrebbe condotto all’Europa Unita. Un sogno che reiteravo sin dalle scuole medie. Sarà per questo che serbo in seno un amore infinito per l’Europa Unita, la mia coetanea.”

Ed ecco che cosa scrive, nella prefazione del libro, Sergio Tazzer giornalista già direttore RAI Venezia

“Rileggere, e anche leggere Ferruccio Gemmellaro significa partecipare ad un lungo viaggio all’indietro, quando eravamo più giovani, più ribaldi, meno tolleranti, ma più decisi a migliorare noi e – si capisce – il mondo. Il quale mondo sembra sia andato avanti per conto suo, non curandosi delle nostre aspirazioni.

E questo ci delude, anche se la saggezza che solitamente accompagna il protrarsi dell’età prova a consolarci con la consapevolezza che almeno noi, che leggiamo e che scriviamo, siamo ancora qui.

Ferruccio ha avuto costanza nel mostrare la sua faccia, e lo ricordo quando parlare di rappresentanza di base nelle forze armate sembrava una bestemmia in chiesa.

E lo ricordo poi prendere la parola ovunque egli avesse qualcosa da dire, e da scrivere.

Ha fatto bene a ripescare scritti che sembrano di un’altra era, ed invece fanno parte di una storia vivace della nostra repubblica, prima dell’avvento dell’irresponsabilità al potere (che speriamo giunga quanto prima alla sua conclusione, senza rimpianti).

Per me la rilettura di fatti e vicende riproposti in questo libro è stata un momento di felice memoria, anche quella notizia, anno 1986, proveniente dall’Ucraina, la nube radioattiva fuoruscita dalla centrale nucleare di Chernobyl. Ora, anno 2022, altre notizie giungono sempre dall’Ucraina, e ricordarci di quanto l’essere umano pretenda, invano, di governare la storia.

Non resta che sorridere amaramente con Karl Kraus: «Guerra è dapprima la speranza che dopo si stia meglio; poi l’attesa che l’altro stia peggio; poi la soddisfazione che anche l’altro non stia meglio; ed alla fine la sorpresa che tutti e due stanno peggio».

A cura di Sergio Tazzer