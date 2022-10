“Presidente, moderazione. Lei rappresenta non solo una società di calcio ma un’intera città”

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 31 Ottobre 2022. La settima giornata calcistica del campionato di Eccellenza Pugliese, girone A, sarà ricordata per la convincente e meritata vittoria de Manfredonia Calcio 1932 sul San Severo Calcio, gara vinta con un secco due a zero e finalmente, con l’espressione di un gioco brillante. Peccato, tuttavia, che la splendida vittoria, sia passata in qualche modo in sordina, a seguito delle dichiarazioni, dai più criticate, contenute nell’intervista rilasciata a fine gara da Giuseppe Di Benedetto, attuale Presidente del Manfredonia Calcio, sulla pagina Facebook “Calcio Passione ed Ambizione”.

Che altro ci sarebbe stato da dire a fine gara, se non evidenziare che la odierna e strameritata vittoria contro il San Severo, ci vedeva appaiati in solitaria, a quota 19 in classifica, quindi a più 5 punti dal Bisceglie, oltre che disquisire sulla disamina dell’ottima prestazione sciorinata dalla propria compagine calcistica, senza null’altro aggiungere.

Invece, a conclusione, si innesta una nota polemica e stucchevole, non condivisibile, a mio avviso e non solo, poiché tanti sono stati i commenti di dissenso sulla omonima pagina facebook, oltre novanta e questo la dice lunga.

Di censurabile, a mio parere, è stato innanzitutto la non pertinenza delle concomitanti dichiarazioni, con le quali, Di Benedetto, sogghigno, irridente ed irriverente, partendo dalla premessa di essere stato molto legato a Mr Franco Cinque, peraltro, alle sue dipendenze al Trinitapoli, due anni fa ed una finalissima di playoff guadagnata sul campo contro il Matino per l’accesso in serie D. Insomma afferma Di Benedetto: “Ho aspettato tanto per fare questa intervista dopo l’uscita del Bisceglie dalla coppa Italia, sono legato a Cinque da rapporti di amicizia ed ho stima per fare un appello pubblico a Cinque, il quale pensava di essere confermato a Manfredonia, purtroppo, non è andata così per scelte di natura tecnica perché per vincere bisogna scegliere sempre il meglio, creando tutti i presupposti perché ciò potesse accadere”.

Su questo Presidente non c’è alcun dubbio, anche se il meglio, qualche anno fa, per lei è stato rappresentato proprio da Franco Cinque, oggi sminuito, che l’ha portata in finale playoff, facendola vincere, qualche anno fa, per 4 a 2 allo stadio Miramare, dinanzi ai suoi attuali tifosi, dimostrando, pur essendo sipontino, grandissima professionalità ed impostando la partita in un modo tatticamente perfetto. Da quella partita susseguirono polemiche e non solo per il quel 3 a 3 annullato che ci avrebbe consentito probabilmente di superare il turno.

Le altre dichiarazioni, censurabili, sono quelle spocchiose ed irriverenti nelle quali, si parla del lavoro secondario svolto da taluni suoi ex calciatori, approdati nel Bisceglie Calcio.

Testualmente lei ha dichiarato che: “La seconda cosa che volevo evidenziare ed è la più importante è quella che per potermi indebolire, l’allenatore del Bisceglie, si è preso il ragioniere che avevo al distributore nella persona di Stefanini, si è preso un barista, difensore centrale, Grumo come attaccante, altrettanto barista e Tarolli che era il mio portiere, quindi volevo dire pubblicamente a MR Cinque, se per caso hai bisogno di qualche altro calciatore ci sono due benzinai che ti possono tornare utili ed un in bocca a lupo per il campionato”. Dichiarazioni assolutamente censurabili ed al contempo lesive della dignità di tesserati, per le quali, qualche tifoso ha addirittura paventato l’intervento della Federazione Gioco Calcio Puglia.

Mi chiedo se fosse il caso dopo una convincente vittoria contro il San Severo, assumere quei toni per ridicolizzare Mr Franco Cinque, ma poi siamo sicuri che lo sia stato oppure il contrario? E’ giusto che con parole irridenti, siano stati irrisi addetti ai lavori che oggi militano in una squadra e domani in altra squadra, come sempre accaduto. Non posso esimermi, da giornalista e tifoso, da prendere le distanze da questo tipo di comunicazione che ha esposto la Presidenza attuale, come in effetti avvenuto, a vibranti ed accese critiche.

Tengo, inoltre, ad evidenziare, ma è evidente che ciò sia sfuggito a Di Benedetto che lo stile comunicazionale del Manfredonia Calcio è sempre stato contraddistinto da sobrietà ed ottimi rapporti con tutte le società da sempre e con tutti i Presidenti che, negli anni, si sono alternati alla guida, che giammai per mia conoscenza, si sono mai permessi di “ridicolizzare” tesserati, soprattutto avendo fatto parte della storia del Manfredonia Calcio.

Credo che non sia stato edificante per la proprietà del Manfredonia Calcio 1932, ascoltare quelle dichiarazioni, lei allo stato mi pare sia solo il Presidente. Franco Cinque, se per caso fosse sfuggito, ha scritto la storia del Manfredonia Calcio, facendolo approdare dalla eccellenza alla Serie D nell’anno 2012/2013 e solo per questo merita rispetto. Ogni singolo problema personale, avrebbe potuto essere sviscerato privatamente per telefono.

Franco Cinque sembrerebbe dalle sue dichiarazioni che non abbia fatto parte del suo progetto tecnico perché si è scelto per il meglio. Giustissimo, ma Franco è sicuramente nei gotha del meglio e per mia informazione quando venne contattato tardivamente, da quanto sembrerebbe, per far parte del progetto tecnico, aveva già dato la parola d’onore al Bisceglie Calcio.

In conclusione, Presidente, le auguro di vincere il campionato di Eccellenza, in fondo, per i cospicui investimenti effettuati per la città e la società ed i giocatori che ha portato in riva al Golfo, lo meriterebbe.

L’unico appunto che mi consenta di farle è di essere più accorto nelle dichiarazioni post gara, perché lei rappresenta, in qualità di Presidente, non solo una società di calcio ma una intera città quella di Manfredonia che si è costruita una rispettabilissima reputazione in novanta anni di storia calcistica e sarebbe un peccato che venga in qualche modo vilipesa per via di qualche dichiarazione infelice come, appunto quelle rilasciate ieri.

A cura di Antonio Castriotta. Manfredonia, 31 Ottobre 2022