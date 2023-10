Anna Brancati: “Manfredonia non è mai stata amministrata meglio!”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Possibile che i cittadini vengano tirati in campo solo per votare e non per chi non deve più starci? Non esiste questa regola, ma non è possibile neanche subire passivamente quello che gli uterini facciano il bello e cattivo tempo! Questo pensavo fino ad oggi, quando lo scenario è cambiato. Una tela tessuta fin dal primo istante e tu eri l’ago che hanno usato.

Ho ascoltato ogni parola della conferenza che hai tenuto e ho sentito cifre che non avevo mai sentito in venticinque anni di precedenti amministrazioni. Ho esordito prima dicendo che “non contano i numeri” ma c’erano di mezzo più di 4milioni …20milioni …120milioni … 60 milioni …45mila euro… Tutto chiaro finalmente. Ecco a cosa sei servito: per avere i finanziamenti.

Con una faccia pulita come la tua, le serpi in seno potevano nascondersi tranquillamente.

Non mi sorprende più che esista chi ha perso tempo a rendere volgari gli altri a obiettivi ottenuti, ma mi disgusta più di tutto COME il Signor Rotice, sia stato “usato”.

Io suggerirei, a questo punto. un Commissariato a vita per questa città, perché se “là sopra” non sale la feccia, non siamo contenti. Del resto “unicuique suum”. Signor Sindaco, Signor Rotice, Gianni, provaci ancora a non scendere da lì.

Se ti ricandidi, stavolta ti voto con immensa stima e consapevolezza della tua onestà. Ho conosciuto un’altra persona al tuo fianco, di cui stimo e amo la professionalità e trasparenza, ma più di ogni cosa la sensibilità concreta fatta di azioni costanti. L’avvocato e assessore Grazia Pennella. Era vero solo fino a ieri che tutti sono utili e nessuno insostituibile. Siete l’eccezionale eccezione. Grazie, Anna Brancati”

“Ho conosciuto Gianni sul set de La Scelta e ho notato la sua dedizione al territorio e la compostezza con cui si aggirava sul set. Una solare gentilezza in punta di piedi che oggi è raro trovare. Sono molte le energie negative intorno a noi, il signor Rotice è sempre stato sorridente e disponibile con tutti. Non lo si vedeva mai in imbarazzo, era trasparente”.

BREVE BIO

Anna Brancati, classe ‘77 è una donna di che di lotte per i diritti ne ha fatte tante. Testimonial della lotta contra la violenza sulle donne,inaugura sette centri antiviolenza in un anno. Ospite d’onore della LILT ( lega italiana nella lotta contro i tumori) le viene consegnata una targa per la sua attiva partecipazione alla causa.

A Manfredonia è sempre defilata, preferisce mantenere un profilo basso per potersi dedicarsi completamente ai suoi due splendidi ragazzi, Carlo e Rosa ma fuori dalle mura domestiche è dedita alla recitazione e poi, speaker,doppiatrice,conduttrice e presentatrice, riuscendo ad essere una delle rare persone che hanno intervistato a scena aperta il grande Mogol.

La ricordiamo quando ha esordito per la prima volta in tv nella serie Gomorra durante la seconda stagione e viene subito viene chiamata per il grande schermo nel film,“La parrucchiera” per la regia di Stefano Incerti in un ruolo che le farà vincere il “Premio Malafemmena” e successivamente Premio attrice esordiente in Puglia.

È ospite d’onore assieme ai più grandi volti del Cinema Internazionale come Antonio Banderas, Armand Assante,Aroon Diaz all’Ischia Glibal festival … A febbraio 2019 riceve dal noto attore della serie Gomorra,Salvatore Esposito, la targa “Come nasce un attore”.

La ricordiamo per aver calcato il suo primo red carpet alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia con “The Choice” il cortometraggio affianco all’amica e grande artista Cristina Donadio girato nel reparto oncologico dell’ospedale di Foggia.

Ed è qui che ha conosciuto Gianni Rotice. “Ho notato la sua passione per il territorio e la compostezza con cui si aggirava sul set. Una solare gentilezza in punta di piedi che oggi è raro trovare. Sono molte le energie negative intorno a noi, il signor Rotice è sempre stato sorridente e disponibile con tutti. Non lo si vedeva mai in imbarazzo, era trasparente.

In uscita l’ultimo lavoro per il grande schermo “Il peso esatto del vuoto” accanto a Peppe Servillo e Cristina Donadio per la regia di V. Pirozzi.