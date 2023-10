CON Foggia, lettera di ringraziamento del neo consigliere Achille Capozzi

FOGGIA – “Cari amici, sono qui oggi con il cuore colmo di gratitudine e profondo riconoscimento nei confronti di ognuno di voi che ha contribuito a questo straordinario risultato nelle elezioni per diventare consigliere comunale di Foggia. Questo è un momento di festa, ma anche di profonda emozione, dove condividiamo insieme gli sforzi, i sacrifici e le speranze che abbiamo vissuto durante questa straordinaria campagna elettorale.

In questi mesi abbiamo affrontato numerose sfide e momenti difficili, ma mai ci siamo arresi.

Insieme, abbiamo lavorato instancabilmente, giorno dopo giorno, per perseguire il nostro

obiettivo di rendere Foggia una città ancora migliore in cui vivere. Ogni scelta, ogni passo

avanti è stato guidato da una parola d’ordine: dedizione.

La dedizione che abbiamo dimostrato è stata alimentata dalla nostra inesausta

determinazione a cambiare le cose. Siamo mossi dall’ardente desiderio di trasformare i

problemi in opportunità, di dare un reale slancio al benessere e alla qualità della vita dei

nostri concittadini. Abbiamo dato il massimo perché crediamo in una città che rappresenti

con orgoglio i suoi abitanti, che li tuteli e che investa in opportunità per tutti.

Trasparenza, efficienza e responsabilità devono essere i principi che guidano ogni

decisione, affinché i cittadini possano fidarsi delle istituzioni che rappresentiamo. Noi siamo i

loro rappresentanti e dobbiamo essere sempre pronti ad ascoltare le loro esigenze,

coinvolgendoli nella vita e nelle scelte della nostra comunità.

Ricordiamoci sempre che la nostra forza deriva dalla nostra capacità di collaborare e

ascoltare le necessità dei cittadini. Solo così potremo portare avanti le idee e i progetti

necessari per il progresso di questa straordinaria città.

Per concludere, voglio condividere con voi un pensiero, semplice ma sempre di grande

attualità, che incarna perfettamente il percorso che ci aspetta: “L’unione fa la forza”.

Sappiamo che ci saranno ancora sfide da affrontare, ma sono convinto che, lavorando

insieme e sostenendoci reciprocamente, supereremo ogni ostacolo e raggiungeremo i nostri

obiettivi.

Grazie ancora a ciascuno di voi per aver creduto in me, per avermi sostenuto e per aver

reso questa splendida vittoria possibile. Sono onorato di avere la vostra fiducia, e insieme

possiamo davvero fare la differenza nella nostra amata Foggia.

Grazie di cuore”. Lo riporta Achille Capozzi neo consigliere comunale di CON Foggia.