E’ la politica a Manfredonia (oggi) una “puttanata”

“La Provincia (la vicenda della Provincia, ndr) è una puttanata”. Ringrazio Gianni Rotice e la sua breve Amministrazione, meno di 2 anni, per aver ‘vuotato il sacco’ e comunicato pubblicamente fatti e pensieri sui quali si riflette da anni.

Scriverò in modo semplice per arrivare a tutti.

Riassumendo alcune parole di Rotice: “Ho finanziato la campagna elettorale di Gatta” (lo stesso ha fatto con rappresentanti del centrosinistra in passato), “ho pagato io (non specifica da quando, ndr) la sede di Forza Italia a Manfredonia”, “mi ha utilizzato, ti devi vergognare, restituisci a Manfredonia e a Forza Italia …” etc. etc..

Ora, fatta questa premessa, personalmente Manfredonia non è amministrata in modo coeso e programmatico dal 2016/2017. Forse anche prima.

LE PRIMARIE DEL PD. A fine dicembre 2014 c’era un grande malcontento nel PD. Angelo Riccardi voleva fare il sindaco per il secondo mandato. Si tentò al tempo di candidare Gaetano Prencipe. Come è finita è noto: Riccardi fece accordi un po’ con tutti, anche con ex centrodestristi e Ncd (di Michelangelo Basta), poi fu il candidato ufficiale e prevalse alle Amministrative.

Da quel tempo, il Riccardi II fu travagliato fino a problematiche di bilancio, per la gestione dei tributi, poi il collasso dell’unità nel PD, la fuoriuscita di alcuni consiglieri, la perdita di peso e di potere di Paolo Campo e Michele Bordo, poi lo scioglimento del consiglio comunale I, lo scioglimento del consiglio comunale II (per accertate infiltrazioni etc. etc.), la fase commissariale, e arriva il nuovo progetto politico.

Ora, Gianni Rotice è un imprenditore di livello, così dicono in tanti, di base sostenuto da una forza economica rilevante. Poiché le campagne elettorali si vincono principalmente con una buona base economica in partenza, da qui (personalmente l’avevo intuito e credo con me gran parte della città), Rotice viene indicato come una figura spendibile per un nuovo progetto politico.

Come spesso avviene per chi ha di suo una buona base economica, Rotice viene attorniato da tante persone. Ed è lui stesso ad accettare dei compromessi attorniandosi di figure non tutte esperte di politica, ma neanche con grande volontà e spessore.

Poi c’è Gatta. Come lo stesso Rotice ha detto: “a lui interessava Roma”. Quindi Rotice “finanzia”, come lui stesso dice, “paga la sede di Forza Italia” e parte dunque quest’Amministrazione. Si sta riassumendo in modo elementare e sintetico.

Di base, la tattica, il 10-1 in campo, lo avevano compreso un po’ tutti. Rotice lo esterna oggi (ovvero ieri) in conferenza. Come spesso avviene a chi dà, a chi sostiene, a chi si aspetta la fiducia degli altri, arriva un momento in cui il sogno finisce, e si aprono gli occhi su quello che è realmente lo stato dall’arte. Per questo esprimo la mia sincera solidarietà a Gianni Rotice, lo comprendo, ma la gente quasi sempre insegue qualcuno da cui può ricevere per poi scaricarlo quando non serve più.

Io direi: meglio essere inseguiti che inseguire qualcuno, a prescindere.

Torniamo alla politica. Dunque abbiamo ad oggi: un ultimo mandato amministrativo completato nel 2015, un maldipancia e una lotta da fratelli-coltelli nel PD che poi originò il secondo mandato dimezzato di Angelo Riccardi, un consiglio comunale sciolto due volte nel 2019, una prima fase commissariale, il nuovo progetto politico impasticciato tra giovani senza esperienza, esperti alle spalle, sindaco imprenditore con una buona base economica, il neo onorevole felice a Roma, scelte assessorili spesso incomprensibili, il sindaco imprenditore stanco di dare e di sostenere che si risveglia, coloro che hanno ‘bagnato il biscotto’ per anni che si ribellano perché il sindaco imprenditore non doveva rialzare la testa ma doveva continuare a dare in silenzio, la caduta dell’Amministrazione con la raccolta delle firme, la nuova fase commissariale.

Anni fa, una ex collaboratrice mi disse: “Giuseppe, dobbiamo dare spazio a questo e a quest’altro, a questo consigliere regionale del PD, di Forza Italia, a questo onorevole, a quest’altro“.

Le dissi: “Cara mia, quando troverai una nota stampa, una dichiarazione che poi ha originato un risultato per il territorio o che potrebbe originarlo, sarò il primo a dare la massima rilevanza”. Non mi pento della scelta, anche in questo caso ho avuto ragione.

In sintesi, e ne riparleremo, avevo intuito quello che è successo già nel dicembre 2014, quando vidi trionfare Angelo Riccardi alle primarie e dissi: “Ma i manfredoniani sono realmente strani, dicevano che lo odiavano, che era un incapace, che lo dovevano mandare a casa, il re, l’imperatore.. e poi sono andati in massa a votarlo”.

Da quel momento ho compreso il male oscuro di questa città. Male oscuro però è una definizione stupida. Direi: un’immensa e incomprensibile illogicità, un servilismo atavico e innato in tanti manfredoniani. Che peccato, perché fa del male innanzitutto agli stessi manfredoniani. Un popolo che ha espresso negli anni figure nobili nella stessa politica, nello sport, nella cultura, nella letteratura, nella musica.

Ad oggi, qualche rappresentante del PD è praticamente scomparso, dell’onorevole che sta a Roma ne ha parlato ieri Rotice, Angelo Riccardi, come Salvatore Zingariello, attendono di tornare candidabili, ma il consiglio comunale della loro amministrazione è stata sciolto per 2 volte, e Gianni Rotice, che si è attorniato di tanta gente oggettivamente non competente e che lo ha venerato anche per il suo peso economico, che (solo) una volta fatto fuori da Palazzo San Domenico si risveglia e vuota il sacco.

Ora, è la Provincia una “puttanata” o è la politica di Manfredonia una “puttanata”?

Non ho MAI sostenuto nessuno, MAI, solo le mie idee, con tutti gli errori commessi come direttore responsabile di StatoQuotidiano.it. Avevo previsto tutto, purtroppo.

Dico pertanto: si trovi nuovamente qualcuno che abbia una buona base economica per stabilire un nuovo progetto politico, si tenti di eliminare per forza di cose la logica del compromesso, la commistione destra-sinistra-centro, etc., ricercare figure quantomeno appropriate: per il bilancio qualcuno che sappia cosa sia un bilancio, idem per lo sport, per la cultura, per il personale, etc., fuori gli attributi e cercare di ripartire.

Perché, al di là del “ti devi vergognare” rivolto da Rotice ieri a Gatta, io direi: vi dovete vergognare voi che, nonostante anni di incontri, annunci, e migliaia di “puttanate”, non riuscite a dare un progetto amministrativo serio e duraturo a una cittadina meravigliosa, ad oggi di fatto senza alcuna certezza futura.

Se ne riparlerà. Almeno ho cercato di fare chiarezza.

Grazie a tutti.

Giuseppe de Filippo, direttore responsabile di StatoQuotidiano.it