Ex Assessori e Consiglieri comunali maggioranza: “È ora di metterci la faccia”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “È ora di metterci la faccia. Noi ex Assessori e Consiglieri comunali di maggioranza, a seguito di quanto rivelato dall’ex sindaco Gianni Rotice in conferenza stampa, rilanciamo l’invito all’𝐎𝐧.𝐆𝐢𝐚𝐧𝐝𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐚, eletto anche con i nostri voti ed il nostro sostegno in campagna elettorale, di optare per la 𝐫𝐢𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐜𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐬𝐢𝐧 𝐝𝐚 𝐬𝐮𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐚 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 “𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐈𝐓𝐎” 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢, città che da decenni gli tributa ampia fiducia, di cui ha giovato la sua lunga ed importante carriera politica.