Foggia, lo spettacolo del ciclocross con il Bosco Cross Incoronata

FOGGIA – Si approssima l’appuntamento con il Bosco Cross Incoronata, pronto a dispiegare i propri effetti nella giornata di mercoledì 1°novembre a Borgo Incoronata, alle porte di Foggia, con l’organizzazione a cura di Mtb Puglia.

Una manifestazione tutta da seguire, che ebbe già luogo nell’autunno del 2015, in cui si avrà la possibilità di ammirare un ciclocross di un certo livello tecnico e agonistico sia per l’assegnazione dei punti top class (per assicurarsi il miglior posizionamento in griglia di partenza ai Campionati Italiani nel mese di gennaio 2024) che per la validità di campionato regionale FCI Puglia per agonisti e amatori.

Il centro nevralgico della manifestazione è piazzale Gaetano Russo, antistante il Santuario della Madre di Dio Incoronata, dove è ubicato il ritrovo alle 8:00 e la partenza alle 9:30 di tutta una serie di gare su un tracciato di 2,5 chilometri da ripetere più volte all’interno del Parco Regionale Bosco Incoronata, su fondo sterrato con saliscendi e tratti tecnici, ostacoli artificiali e naturali, tratti boschivi brecciati e un tratto asfaltato.

Sono previste quattro batterie di partenza: G6 promozionali alle 9:30 (durata 20 minuti); esordienti e allievi alle 10:00 (30 minuti); juniores uomini, fascia amatoriale 2/over 45, donne juniores, open e master alle 10:45 (durata 40 minuti); uomini élite, under 23 e fascia amatoriale 1/under 45 alle 11:40 (60 minuti).

L’organizzazione è in fermento non solo per la gara di ciclocross ma anche per l’allestimento della gimkana per giovanissimi (tra i 7 e i 12 anni) e categorie promozionali a cura di Assodaunia Bike Foggia, di scena all’interno del Bosco Incoronata, adiacente al Santuario, su un mini percorso di 150 metri con sottopassi, slalom e passaggi obbligati.

