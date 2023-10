Manfredonia. Rifiuti speciali accatastati in più parti della città: inquinamento Ambientale programmato!?

Rifiuti speciali accatastati in più parti della città: inquinamento Ambientale programmato!? Questa domanda, Alessandro Manzella responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, pone alle istituzioni locali.

In più zone nel nostro paese, attraverso “RITI con FALÒ” vengono evocate tutti gli anni, forme di divertimento popolare e di aggregazione collettiva, da cui traspare un forte legame con le radici, la vocazione a una vita più SANA e ATTENTA ai richiami del nostro antico passato.

Molto probabilmente, sfugge qualcosa a “qualcuno” aggiunge Manzella, la legna da ardere per questi riti tradizionali, che vengono praticati in molti paesi della Puglia, solitamente, nel pieno rispetto dell’ambiente, viene utilizzata legna naturale (tronchi e rami di alberi secchi, arbusti) insomma, tutto quello che viene recuperato in natura.

I rifiuti speciali accatastati come in questo caso (che la comunità ha prodotto) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti ambientali, no approfittare di queste “usanze” per smaltire in modo illegale i rifiuti, bruciando tutto.

“La combustione di rifiuti pericolosi, producono emissioni tossiche e possono contaminare il suolo e le falde acquifere superficiali o profonde, detti rifiuti presentano un potenziale di pericolosità maggiore in caso di incendio, a causa dei prodotti chimici utilizzati e dei processi di produzione adottati, principalmente idrocarburi (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) e aldeidi”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane