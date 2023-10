Marasco: “70 anni di attività per il giornalista Michele Apollonio, tanti auguri”

(nota stampa Giuseppe Marasco, Civilis).

Michele M. G. Apollonio compie 70 anni di giornalista. La tessera risale al 1953 ed è quella di ” CINESPORT” di Bari con n°000352. Una vita spesa per il territorio e il giornalismo. Iscritto all’albo dei giornalisti, in oltre 70 anni di attività giornalistica ha raccontato un territorio difficile, quello di Manfredonia, Gargano e Capitanata, attraverso reportage, inchieste e approfondimenti.

Le minacce e i tentativi di aggressioni di cui è stato vittima in questi anni non lo hanno mai scoraggiato, anzi: hanno rappresentato quel “valido motivo” per continuare a svolgere il proprio mestiere, nonostante le difficoltà.

A dimostrazione di come un’informazione autentica, libera, sia necessaria in territori complessi, come quelli delle periferie. Ha scritto per La Gazzetta del Mezzogiorno, ANSA, Famiglia Cristiana, Rai-Radiotelevisione Italiana, e tantissime altre testate, grazie per l’eccezionale etica del lavoro di informazione che hai svolto nel nostro territorio e che svolgerai ancora. La tua pazienza e la tua guida sono per una città politicamente allo sbando e alla mercé non più delle segreterie politiche ma dei personalismi ed individualismi che danneggiano la collettività.

𝐀𝐔𝐆𝐔𝐑𝐈 Giuseppe Marasco .