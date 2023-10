Bari – Come anticipato in anteprima e in esclusiva da StatoQuotidiano.it, sono stati condannati con sentenza odierna del tribunale di Bari (GUP Valenzi) tutti gli imputati coinvolti nel processo penale “Omnia Nostra” (vedi focus in basso) per i quali si stava svolgendo il procedimento abbreviato nel tribunale barese.

IL PROVVEDIMENTO.

Il Tribunale di Bari, sezione Giudice per le indagini e l’udienza preliminare, dott.ssa Valeria Isabella Valenzi, all’esito dell’udienza tenutasi stamani, 31 ottobre 2023, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza.

CARACCIOLO Luciano colpevole dei reati ascritti in continuazione tra loro e per l’effetto, esclusa la recidiva contestata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito, condanna alla pena di anni 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la detenzione.

CARBONE Adriano Vincenzo colpevole del reato ascritto, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art 416 bis I c.p. e per l’effetto, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

CATERINO Lorenzo colpevole dei reati ascritti in continuazione tra loro e per l’effetto, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la detenzione.

CIUFFREDA Leonardo colpevole dei reati ascritti in continuazione tra loro e per l’effetto, ritenuta e applicata la recidiva contestata, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la detenzione.

DELLA MALVA Danilo Pietro colpevole dei reati ascritti in continuazione tra loro e con i delitti già giudicati con sentenza definitiva n. 270/21 emessa in data 22.1.2021 dalla Corte di Appello di Bari (p.p. 145/18 RGNR) e per l’effetto, esclusa la recidiva contestata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, applicato l’art. 416 bis 1 co. 3 c.p., operata la riduzione per il rito, ridetermina la pena complessiva da espiare in anni 11 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

DELLA MALVA Giuseppe colpevole dei reati ascritti in continuazione tra loro e con i delitti già giudicati con sentenza definitiva n. 270/21 emessa in data 22.1.2021 dalla Corte di Appello di Bari (p.p. 145/18 RGNR) e per l’effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, operata la riduzione per il rito, ridetermina la pena complessiva da espiare in anni 11 e mesi 4 di reclusione oltre al

pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la detenzione.

pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la detenzione. D’ERCOLE Michele colpevole dei reati ascritti ai capi A) e G19) in continuazione tra loro e per l’effetto, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 11 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la detenzione.

IMPAGNATIELLO Giuseppe Pio colpevole del reato ascritto e per l’effetto, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la detenzione.

LA SELVA Antonio colpevole dei reati ascritti in continuazione tra loro e per l’effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la detenzione.

NOTARANGELO Francesco colpevole dei reati ascritti in continuazione tra loro e per l’effetto, ritenuta e applicata la recidiva contestata, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la detenzione.

PACILLO Alexander Thomas colpevole del reato ascritto e per l’effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la detenzione.

QUITADAMO Andrea colpevole dei reati ascritti in continuazione tra loro e per l’effetto, esclusa la recidiva contestata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, applicato l’art. 416 bis I co. 3 c.p., operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la detenzione.

QUITADAMO Antonio colpevole dei reati ascritti ai capi A), Hi) – previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art 416 bis 1 c.p. -, Hlbis) – previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art 416 bis 1 c.p. -, P), Pi) e QI) in continuazione tra loro e con i delitti già giudicati con sentenza definitiva n. 270/21 emessa in data 22.1.2021 dalla Corte di Appello di Bari (p.p. 145/18 RGNR) e con sentenza definitiva n. 4219/2021 emessa in data 31.5.2021 dalla Corte di Appello di Milano (p.p. 528/017 RGNR) e per l’effetto, esclusa la recidiva contestata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, applicato l’art. 416 bis 1 co. 3 c.p., operata la riduzione per il rito, ridetermina la pena complessiva da espiare in anni 12 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la detenzione.

RADUANO Marco colpevole dei reati ascritti in continuazione tra loro e per l’effetto, ritenuta e applicata la recidiva contestata, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena dell’ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la detenzione.

RIGNANESE Pietro colpevole dei reati ascritti ai capi A), B), BI), F2), G12), G20) e G20bis) in continuazione tra loro e per l’effetto, ritenuta e applicata la recidiva contestata, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 13 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la detenzione.

SCIARRA Giuseppe colpevole dei reati ascritti in continuazione tra loro e per l’effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la detenzione.

SCIARRA Moreno colpevole dei reati ascritti in continuazione tra loro e per l’effetto riconosciute le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la detenzione.

SURANO Giovanni colpevole del reato ascritto e per l’effetto, esclusa la recidiva contestata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, applicato l’art. 416 bis I CO. 3 c.p., operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

ZINO Antonio colpevole dei reati ascritti in continuazione tra loro e per l’effetto, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 12 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la detenzione.

Al contempo, è stata dichiarata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici nei confronti di CARACCIOLO Luciano, CATERINO Lorenzo, CIUFFREDA Leonardo, DELLA MALVA Danilo Pietro, DELLA MALVA Giuseppe, D’ERCOLE Michele, IMPAGNATIELLO Giuseppe Pio, NOTARANGELO Francesco, PACILLO Alexander Thomas, QUITADAMO Antonio, RADUANO Marco, RIGNANESE Pietro, SCIARRA Giuseppe, SCIARRA Moreno e ZINO Antonio, nonché l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 nei confronti di LA SELVA Antonio, QUITADAMO Andrea, SURANO Giovanni.

Inoltre, è stata dichiarata: l’interdizione legale di CARACCIOLO Luciano, CATERINO Lorenzo, CIUFFREDA Leonardo, DELLA MALVA Danilo Pietro, DELLA MALVA Giuseppe, D’ERCOLE Michele, IMPAGNATIELLO Giuseppe Pio, NOTARANGELO Francesco, PACILLO Alexander Thomas, QUITADAMO Antonio, RIGNANESE Pietro, SCIARRA Giuseppe, SCIARRA Moreno e ZINO Antonio, per la durata della pena.

Dichiarata l’interdizione legale di RADUANO Marco e la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Dichiarata l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di CATERINO Lorenzo, CIUFFREDA Leonardo, DELLA MALVA Danilo Pietro, DELLA MALVA Giuseppe, D’ERCOLE Michele, IMPAGNATIELLO Giuseppe Pio, LA SELVA Antonio, NOTARANGELO Francesco, QUITADAMO Andrea, QUITADAMO Antonio, RADUANO Marco, RIGNANESE Pietro, SURANO Giovanni e ZINO Antonio per la durata di anni tre.

Ordinata nei confronti di CATERINO Lorenzo; CIUFFREDA Leonardo, DELLA MALVA Giuseppe, D’ERCOLE Michele, IMPAGNATIELLO Giuseppe Pio, NOTARANGELO Francesco, RIGNANESE Pietro e ZINO Antonio, l’applicazione della libertà vigilata per la durata di anni 2.

Disposto inoltro che, a pena eseguita RADUANO Marco sia assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per la durata di anni 3.

Disposto il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per anni 2 nei confronti di CARACCIOLO Luciano, PACILLO Alexander Thomas, RIGNANESE Pietro, SCIARRA Giuseppe, SCIARRA Moreno.

Ordinata la revoca, con effetto immediato, di ogni prestazione assistenziale, comunque

denominata in base alla legislazione vigente, di cui tutti gli imputati, ad eccezione di

CARBONE Adriano, DELLA MALVA Danilo, QUITADAMO Andrea, QUITADAMO Antonio e SURANO Giovanni, siano eventualmente titolari e, per l’effetto, DISPONE l’immediata comunicazione del dispositivo a tutti gli enti eventualmente titolari di rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo ai condannati, ai fini dell’esecuzione della presente statuizione.

Ordinata la confisca:

– Del 50% della PRIMO PESCA e ITTICA SA SRL nei confronti del condannato LA SELVA Antonio; del 100% della DIVINE WHIMS SRLS nei confronti del condannato ZINO Antonio;

Ordinata la confisca a carico di D’ERCOLE Michele:

– Dell’AUTOVETTURA VW TIGUAN (….) del denaro giacente sul conto corrente bancario (…)

Ordinata la confisca a carico di NOTARANGELO Francesco di appartamento a Mattinata e denaro giacente sul conto deposito a risparmio libero/vincolato – POSTE ITALIANE.

Ordinata la confisca e la devoluzione alla competente direzione di artiglieria delle armi e

munizioni in sequestro, che provvederà alla rottamazione e successiva alienazione delle

armi da guerra, ove non utilizzabili da parte delle forze armate, nonché alla distruzione

delle armi comuni da sparo, delle munizioni e del restante materiale in sequestro.

Ordinata la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

Tutti gli imputati in solido tra loro sono stati condannati al risarcimento in favore delle costituite parti civili dei danni cagionati dai reati per cui è condanna – da liquidarsi in separata sede, rimettendo le parti per l’integrale riparazione davanti al giudice civile -, nonché alla rifusione delle spese processuali da loro sostenute.

E’ stato dichiarato di “non doversi procedere nei confronti di RIGNANESE Pietro in relazione al reato di cui al capo M) e di QUITADAMO Antonio in relazione al reato di cui al capo

Ml) perché l’azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela”.

