Valente: “Da Rotice un infinito discorso autocelebrativo di quasi 2 ore”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Dopo un infinito discorso autocelebrativo che si è protratto per quasi due ore, posso dirmi orgogliosa di aver contribuito a porre fine al mandato di un (ex) sindaco probabilmente convinto che la sua ricchezza personale sia l’unico parametro di grandezza per sminuire e ridicolizzare chiunque altro.

Forse qualcuno dovrebbe dirgli che la ricchezza di cui i manfredoniani vorrebbero sentir parlare è quella della nostra città, tristemente trascurata nella sua pseudoconferenza stampa, esattamente come ha fatto negli ultimi due anni”. Lo riporta l’ex Consigliera di CON Manfredonia Maria Teresa Valente.