ASE, Tasso - Ritucci: "La città è sporca, azienda sotto organico e due graduatorie con le quali assumere"

Manfredonia. A seguito di voci, circolate nelle ultime settimane, di una possibile stabilizzazione di ulteriori unità lavorative, con assunzione a tempo indeterminato nell’azienda municipalizzata ASE – Azienda Servizi Ecologici S.p.A., società partecipata del Comune di Manfredonia,– i consiglieri comunali Massimiliano Ritucci (AgiAMO) e Antonio Tasso (Sipontum) hanno presentato, su questo tema, una interrogazione orale urgente in Aula, nel corso del Consiglio Comunale del 28 ottobre u.s., alla quale il Sindaco Domenico la Marca, considerando la rilevanza della questione, ha ritenuto di dover dare risposta immediata.

L’interrogazione, relazionata da Massimiliano Ritucci, considerando:

– la ‘mancanza di personale’ per poter svolgere i servizi, essenziali per la Città, di igiene urbana e raccolta e gestione di rifiuti su tutto il territorio comunale, con affidamento ‘in house’;

– che, nel 2021, fu indetto un bando pubblico per l’inserimento, in due graduatorie di diverse categorie (J e 1/B), di personale da impiegare dalla società ASE SpA, in cui si comunicava una possibile stabilizzazione;

poneva al Sindaco (titolare della delega ASE) alcuni quesiti:

1- quando scade la validità delle due graduatorie, innanzi indicate, e conoscere la possibilità e l’intenzione dell’Amministrazione di prorogarne la durata;

2- se ASE SpA ha avanzato una richiesta specifica rispetto a possibili nuove assunzioni a tempo indeterminato in termini numerici e di qualifiche, sulla base di un preciso fabbisogno aziendale, e, nel caso, se le stesse avverrebbero entro fine anno;

3- quali saranno i criteri che si adotteranno per procedere alle probabili assunzioni a tempo indeterminato, garantendo la massima trasparenza e imparzialità, onde evitare di ingenerare dubbi su possibili legami e favoritismi tra componenti di questa amministrazione e i nuovi assunti.

Il Sindaco la Marca, che ha più volte incontrato alcuni lavoratori presenti nelle menzionate graduatorie, ha riportato, in alcuni passaggi, il rinnovamento della struttura preposta al ‘controllo analogo’, previsto per tutte le società partecipate, totalmente pubbliche, con affidamento di servizi ‘in house’;

l’affiancamento a supporto di tale struttura dell’architetto Cristoforo Paciello, che dovrà redigere una relazione che “…Fotografi lo stato attuale dell’Azienda e dia indicazioni per un miglior funzionamento della stessa…”, e hadichiarato che:”…Di fatto, la Città è sporca… L’Azienda (ASE, ndr) è sotto organico…Ci sono lavoratori che chiedono di essere impiegati…”e “…A prescindere dal contenuto della relazione, in condizioni legittime ed in mancanza di motivi tecnici ostativi, l’Amministrazione è favorevole all’assunzione con contratto a tempo indeterminato degli aventi diritto in base ai criteri individuati…”.

In riferimento ai quesiti posti dai consiglieri interroganti ha fornito le seguenti risposte:

1- Le graduatorie, formatesi a seguito del bando del 2021 (J e 1B, ndr), scadranno il 31 dicembre del 2024, ma c’è la volontà dell’Amministrazione di prorogarle fino al 31 dicembre del 2025;

2- La richiesta di assunzione con contratto a tempo indeterminato da parte di ASE è di sedici unità, da attingere alle graduatorie esistenti, essendoci la necessaria copertura finanziaria e salvaguardando, comunque, il posto di lavoro degli assunti in caso di scelte diverse da parte dell’Amministrazione Comunale che potrebbero verificarsi in un prossimo futuro;

3- Qualunque siano i criteri che verranno individuati ci saranno sempre reazioni deluse di chi rimarrà fuori dalle assunzioni, ed è comprensibile, ma la scelta di tali criteri, partendo dalle due graduatorie esistenti, sarà improntata ad una assoluta trasparenza, equità, legittimità e legalità, onde non dar adito a dubbi ed illazioni. La supposizione di attingimento è del 50% per ogni graduatoria, ma questo dato potrebbe variare in base alle esigenze dell’Azienda.

I consiglieri di AgiAMO e Sipontum – ritenendo che le figure tecniche, predisposte e a supporto del ‘controllo analogo’, debbano relazionare sullo stato dell’arte dell’Azienda, ma, in presenza di piena regolarità, non possono (e non debbono) condizionare le decisioni sociali e politiche dell’Amministrazione a favore dei lavoratori – si sono dichiarati fiduciosi sugli impegni presi pubblicamente dal Primo Cittadino: “Abbiamo chiesto ed ottenuto dal Sindaco di essere aggiornati su eventuali variazioni; ci auguriamo che il tutto avvenga in tempi brevi, per assicurare tranquillità e un po’ di serenità a quello che, come speriamo tutti, potrebbe essere un primo contingente di assunti”.