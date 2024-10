Capuano sul divorzio dal Foggia: “Scelta coraggiosa”

SERIE C

Ezio Capuano torna in scena al “Viviani” come ospite d’eccezione nel match tra Potenza e Taranto. L’ex allenatore di entrambe le squadre, recentemente dimessosi dalla guida del Foggia, ha rilasciato dichiarazioni decise ai microfoni di Antenna Sud: “Non ho rimpianti, ho preso una decisione coraggiosa che pochi avrebbero intrapreso in questo ambiente difficile.

Mi assumo ogni responsabilità, nonostante il danno causato anche alla mia famiglia. A Zangla ho chiesto di non contattarmi. Spero di restare fermo per poco tempo: ritengo di meritare una panchina importante per i risultati ottenuti negli ultimi anni”.

Capuano ha inoltre rievocato con affetto il periodo trascorso alla guida del Taranto: “La squadra ionica rimarrà sempre parte della mia famiglia. Sono stati due anni indimenticabili, in cui ho dato e ricevuto molto. Non ho mai tolto il braccialetto rossoblu, un dono di un ragazzo disabile che mi ha accompagnato anche durante l’esperienza a Foggia.”

Lo riporta antennasud