Comune di San Severo: arriva "Re Ciclone", la mascotte per il verde

Comune di San Severo: arriva “Re Ciclone”, la mascotte ideata per educare e sensibilizzare i più piccoli ai temi della raccolta differenziata.

Il Comune di San Severo – Assessorato all’Ambiente, la cui delega è seguita dall’Assessore Rosario di Scioscio, in collaborazione con GEMA spa, presentano “Re Ciclone”, una nuova mascotte ideata per educare e sensibilizzare i cittadini ai temi della raccolta differenziata, del rispetto per l’ambiente e della transizione ecologica.

“Questo personaggio – dichiarano il Sindaco Lidya Colangelo e l’Assessore Rosario di Scioscio -, pensato per essere simpatico e divertente, diventerà presto il protagonista di una campagna di comunicazione dedicata ai più piccoli.

L’obiettivo di questa iniziativa è avvicinare i bambini alla cultura del riciclo e all’importanza di prendersi cura dell’ambiente che li circonda: grazie alla presenza di Re Ciclone nelle scuole, i ragazzi potranno imparare in modo interattivo e coinvolgente le regole fondamentali per una corretta raccolta differenziata e sviluppare una consapevolezza ambientale che li accompagnerà nel loro percorso di crescita.

La campagna prevede laboratori educativi, concorsi a tema e una serie di strumenti visivi e interattivi per rendere l’apprendimento divertente e accessibile a tutti.

Inoltre Re Ciclone avrà un ruolo attivo nei social media del Comune, diventando così un ambasciatore digitale della sostenibilità, pronto a condividere con i cittadini più piccoli e le loro famiglie utili consigli ecologici. Re Ciclone è stato creato proprio per i più giovani: sarà un compagno di avventure che li guiderà alla scoperta di pratiche sostenibili, insegnando loro a fare la differenza con piccole azioni quotidiane. Insieme, possiamo costruire un San Severo più verde e consapevole”.