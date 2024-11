Bari. In un significativo passo avanti per la sanità pugliese, il presidente della Regione Michele Emiliano ha emanato oggi il regolamento regionale R.R. 8, che introduce modifiche cruciali e integrazioni ai precedenti regolamenti regionali n. 23/2019 e n. 14/2020.

Il documento è stato inoltrato al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per la pubblicazione ufficiale e prevede un’importante riorganizzazione dell’offerta sanitaria, in particolare con l’incremento dei posti letto sia negli ospedali pubblici sia nelle strutture private accreditate. Questa modifica rappresenta un potenziamento delle risorse sanitarie regionali, mirato a rispondere alle crescenti esigenze della popolazione pugliese e ad affrontare eventuali emergenze future.

Incremento complessivo dei posti letto: 15.302 in totale tra pubblico e privato

Il regolamento R.R. 8 istituisce complessivamente 1.577 nuovi posti letto, di cui la suddivisione risponde alle differenti necessità ospedaliere della regione: posti per acuti, per la riabilitazione e per la lungodegenza. Grazie a questa nuova dotazione, la Regione Puglia arriva a un totale di 15.302 posti letto complessivi, di cui 10.311 nelle strutture pubbliche e 4.991 nelle strutture private accreditate. La distribuzione dei nuovi posti letto tiene conto delle diverse tipologie di degenza, con particolare attenzione alle aree dove la pressione sulla rete sanitaria è particolarmente elevata.

Focus su Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza

Una delle innovazioni principali del nuovo regolamento riguarda la medicina d’urgenza. Il R.R. 8 introduce posti letto dedicati alla Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, con una dotazione minima di 10 posti per ogni struttura, espandibile fino a 20 posti letto. Questo incremento sarà prioritario nei Pronto Soccorso dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA) di II Livello, in particolar modo negli ospedali di Barletta, Andria e Cerignola. Anche alcune strutture ecclesiastiche e private accreditate come l’Ospedale “Panico” di Tricase, il “Miulli” di Acquaviva delle Fonti e l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” beneficeranno di questa nuova dotazione.

Questi posti letto aggiuntivi per la medicina d’urgenza sono stati pensati per migliorare la capacità di accoglienza e trattamento dei pazienti che necessitano di interventi immediati, riducendo i tempi di attesa e garantendo un pronto intervento nei casi critici. La scelta di rafforzare i DEA di II livello risponde alla necessità di avere un sistema di accoglienza pronto ad affrontare situazioni d’emergenza, soprattutto in un territorio ampio come la Puglia, dove i pazienti possono avere necessità di cure immediate e di alta intensità assistenziale.

Ruolo delle Direzioni strategiche e possibilità di ampliamento nei territori locali

Il regolamento R.R. 8 prevede anche un ruolo attivo delle Direzioni strategiche delle Aziende Sanitarie pugliesi, le quali potranno richiedere l’attivazione di posti letto dedicati alla Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza anche in altri ospedali del proprio territorio di competenza. Questa possibilità è subordinata all’approvazione da parte del Dipartimento regionale per la Promozione della Salute e del Benessere Animale, che valuterà le esigenze specifiche di ciascuna area. Una volta ottenuta l’approvazione, i nuovi posti letto saranno inclusi nell’aggiornamento del piano ospedaliero regionale, permettendo un costante adeguamento della rete sanitaria in base alle effettive necessità.

Questa clausola flessibile nel regolamento risponde alla volontà di non lasciare scoperte aree dove si manifestino nuove esigenze o pressioni sanitarie non precedentemente previste. Si tratta di una misura che punta a rendere la sanità regionale più resiliente e adattabile, capace di rispondere alle nuove sfide sanitarie, come le ondate pandemiche o le stagioni influenzali particolarmente intense.

Un passo verso una sanità pugliese più robusta e capillare

L’adozione del regolamento regionale R.R. 8 si inserisce in una visione più ampia di rafforzamento della sanità pubblica pugliese, cui Emiliano e la giunta regionale lavorano da tempo. L’aumento della disponibilità di posti letto e la riorganizzazione dei servizi d’urgenza sono passi fondamentali per migliorare l’accesso alle cure e per garantire un’assistenza sanitaria che risponda ai bisogni reali dei cittadini. La rete ospedaliera potenziata è pensata non solo per migliorare il servizio nell’immediato, ma anche per creare una base solida che possa resistere a pressioni sanitarie imprevedibili e garantire ai cittadini pugliesi un servizio sanitario all’altezza delle aspettative.

L’assessore regionale alla Sanità ha sottolineato come il nuovo regolamento rappresenti un investimento significativo nella salute pubblica, permettendo alla Puglia di essere meglio equipaggiata per affrontare non solo l’ordinaria assistenza sanitaria, ma anche emergenze impreviste.