Il più giovane magistrato d'Italia è il mattinatese Francesco Rinaldi

Francesco Rinaldi, originario di Mattinata, è diventato il magistrato più giovane d’Italia. A soli 25 anni, Rinaldi, con padre di Mattinata e madre di Manfredonia, ha vinto il concorso per la magistratura indetto nell’ottobre 2022, segnando un importante traguardo.

Il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, ha espresso orgoglio e soddisfazione per questo risultato: “Oggi è una grande giornata per la nostra comunità. Auguro a te, caro Francesco, i migliori successi, e spero che il tuo esempio possa ispirare tutti i giovani di Mattinata e ciascuno di noi a lavorare per un futuro migliore per le nostre comunità.”

Lo riporta FoggiaToday.