Manfredonia, Casa di Riposo “Anna Rizzi”: Interrogazione Urgente sui Diritti dei Dipendenti

Fondata nel 1904 dalla filantropa manfredoniana Anna Rizzi, l’omonima casa di riposo, oggi nota come ASP “Casa di Riposo Anna Rizzi” (ASP-SMAR), è da tempo un riferimento storico per l’accoglienza e la cura degli anziani a Manfredonia. La struttura, concepita originariamente come opera pia, ha conosciuto diversi cambiamenti nel corso della sua lunga storia. Tuttavia, a partire dal 2010, la trasformazione in “Azienda pubblica di servizi alla persona” non ha portato ai risultati attesi, anzi, ha progressivamente aggravato una situazione gestionale già precaria. Oggi la struttura vive una crisi profonda, come sottolineato dal consigliere comunale Giuseppe Marasco, capogruppo di Fratelli d’Italia a Manfredonia, il quale lancia l’allarme su una possibile chiusura definitiva.

Secondo Marasco, la gestione attuale, affidata alla Cooperativa “San Giovanni di Dio”, non solo risulta inadeguata, ma sta compromettendo i diritti di alcuni dipendenti, i quali da ben cinque anni non percepiscono regolarmente il proprio stipendio.

Una condizione, questa, che pregiudica gravemente la dignità lavorativa e la qualità dei servizi per gli ospiti anziani della casa di riposo, che attualmente sono 24.

Una richiesta di tutela e garanzia dei diritti per i lavoratori

Nell’interrogazione scritta e orale inviata alle autorità competenti – tra cui il Procuratore della Repubblica di Foggia, il Prefetto di Foggia, il Sindaco di Manfredonia, il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Comunale – Marasco espone con urgenza le problematiche di fondo che affliggono la Casa di Riposo “Anna Rizzi”. Egli richiede un intervento immediato dell’Amministrazione Comunale per assicurare ai dipendenti il rispetto dei loro diritti fondamentali, sia a livello retributivo sia in termini di rapporto con le rappresentanze sindacali. La richiesta si estende inoltre alla garanzia di un’interazione corretta e trasparente tra i dipendenti e il Commissario regionale incaricato della gestione straordinaria.

Marasco insiste affinché il Comune si pronunci ufficialmente su come intenda muoversi in difesa dei lavoratori, considerato che il loro salario risulta sospeso da cinque anni. Una situazione che appare tanto inusuale quanto grave e che si trascina senza apparente soluzione, mentre la cooperativa attualmente alla guida continua a ricevere i pagamenti delle rette mensili per gli ospiti direttamente sul proprio IBAN.

Il diritto alla libertà d’opinione e di espressione per i dipendenti

Tra le richieste contenute nell’interrogazione, Marasco sottolinea la necessità di tutelare i diritti dei lavoratori anche sul piano della libertà d’espressione. Egli rileva come sia essenziale che ogni lavoratore della Casa di Riposo “Anna Rizzi” possa esprimere la propria opinione senza timori di ritorsioni o censure da parte della gestione, mantenendo un ambiente lavorativo trasparente e rispettoso. La libertà d’espressione è, infatti, un diritto fondamentale che non può essere sacrificato nemmeno in un contesto lavorativo in difficoltà come quello della casa di riposo. Marasco invita il Comune a garantire che il confronto tra dipendenti e vertici sia sempre regolato da principi di rispetto e libertà di opinione.

Una situazione economica insostenibile e l’ombra di una chiusura definitiva

Il consigliere comunale si sofferma inoltre sulla situazione economica della struttura. Definisce “irreversibile” la crisi finanziaria della casa di riposo, a cui si aggiunge il peso degli stipendi arretrati dei dipendenti e le incertezze sul futuro della struttura. La condizione gestionale precaria, infatti, rischia di compromettere in maniera definitiva l’attività della struttura, un tempo nota per la sua solidità e qualità dei servizi. Le difficoltà sembrano aver raggiunto un punto di non ritorno, portando il consigliere a prospettare una chiusura lenta e graduale della Casa di Riposo “Anna Rizzi”. La chiusura rappresenterebbe una perdita significativa per la comunità di Manfredonia, oltre che per le famiglie degli ospiti e dei dipendenti che vi lavorano.

Richiesta urgente di risposta e azioni concrete

Alla luce di queste considerazioni, Marasco chiede formalmente un riscontro scritto e orale in sede di Consiglio Comunale, auspicando che l’Amministrazione risponda con chiarezza e tempestività sul futuro della Casa di Riposo “Anna Rizzi” e sulle iniziative in programma per tutelare i diritti dei dipendenti. La mancata percezione degli stipendi per un periodo prolungato di cinque anni è una questione che richiede un intervento risolutivo e immediato, sottolinea Marasco, il quale conclude richiedendo all’Amministrazione una posizione chiara e interventi specifici per ristabilire la dignità e la sicurezza economica dei lavoratori.

Conclusione: una questione sociale e istituzionale

La vicenda della Casa di Riposo “Anna Rizzi” non rappresenta solo un caso isolato, ma appare come un simbolo delle difficoltà che molte strutture sociali affrontano in Italia. Per Manfredonia, si tratta di una questione delicata e di grande rilevanza sociale, che coinvolge anziani, famiglie e lavoratori. Il silenzio o l’inerzia delle istituzioni potrebbe avere ripercussioni significative, compromettendo non solo la sopravvivenza della struttura, ma anche la fiducia della cittadinanza nelle istituzioni locali.

Giuseppe Marasco ha inoltrato la richiesta formale tramite PEC e ha protocollato il documento presso il Comune di Manfredonia il 21 ottobre 2024, al numero 52137. Nell’attesa di una risposta urgente, il consigliere comunale si appella alle autorità affinché prendano in carico la questione con la massima serietà e agiscano per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori della Casa di Riposo “Anna Rizzi” e la sua continuità come presidio storico e sociale della comunità di Manfredonia.