Obiettivi dell’Amministrazione

L’amministrazione comunale ha dichiarato che uno dei suoi obiettivi primari è quello di promuovere la vivibilità dei territori, preservando al contempo il decoro urbano e la sicurezza della città. In particolare, si riconosce il ruolo sociale ed economico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, che rappresentano una componente fondamentale per l’animazione turistica e il divertimento, specialmente per i giovani.

Tuttavia, si evidenzia anche che tali attività possono contribuire all’inquinamento acustico e al disagio dei cittadini, in particolare durante le ore serali e notturne. Pertanto, l’ordinanza si propone di bilanciare queste necessità attraverso una regolamentazione chiara degli orari di intrattenimento musicale.

Orari di Intrattenimento Musicale

I nuovi orari stabiliti sono i seguenti:

Dalla domenica al venerdì: termine della musica di intrattenimento alle ore 22:00 (escluso il 1 novembre).

Sabato: termine della musica alle ore 1:00 della domenica.

31 ottobre: termine della musica alle ore 1:30 del giorno successivo.

1 novembre: termine della musica alle ore 1:00 del giorno successivo.

Misure di Controllo e Sanzioni

L’ordinanza prevede anche misure di controllo, con sanzioni amministrative per i trasgressori che variano da 25 a 500 euro. In caso di violazioni ripetute nel corso dell’anno, è prevista la chiusura dell’esercizio pubblico per due giorni consecutivi, in particolare nei fine settimana.

Le autorità competenti, inclusi gli organi di polizia e il comando della polizia municipale, sono incaricati dell’esecuzione di questo provvedimento, che mira a garantire un ambiente equilibrato e rispettoso per tutti i cittadini.

Procedura di Ricorso

Infine, si informa che contro l’ordinanza è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Questa nuova ordinanza rappresenta un passo significativo per l’amministrazione comunale di Manfredonia, che cerca di armonizzare le esigenze di un settore in crescita con il diritto alla quiete dei residenti, riflettendo un approccio responsabile alla gestione della vita urbana.