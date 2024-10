Manfredonia. Nella sfera politica cittadina emergono situazioni critiche, e alcuni profili istituzionali si distinguono in particolare per iniziative atte a guadagnarsi una visibilità quasi da primo cittadino. Forza Italia, rappresentata dai consiglieri comunali Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli, punta il dito su un assessore dell’attuale giunta, il quale – sottolineano – sembra impegnato quotidianamente a costruire una narrazione in cui l’amministrazione si erge come “la Marca”. Tuttavia, il gruppo di Forza Italia denuncia che dietro questa strategia comunicativa si nasconderebbe un altro intento: appropriarsi di meriti altrui.

È il caso, ad esempio, della nuova flotta di autobus a metano, acquistata a marzo 2024 grazie a un progetto approvato dalla giunta precedente, o dell’intervento sull’edificio scolastico “Croce”, un’iniziativa deliberata e finanziata anch’essa dai predecessori. Secondo i consiglieri, la narrazione attuale finirebbe per sovrapporre l’attuale amministrazione a traguardi che non le appartengono.

Silenzi e ritardi su temi di legalità e trasparenza

Oltre alla questione dei meriti, Forza Italia lamenta un preoccupante vuoto di risposte. Nonostante le richieste formali avanzate tramite interrogazioni a risposta scritta, l’amministrazione è rimasta in silenzio su diversi temi critici, dalla trasparenza ai controlli. I consiglieri riferiscono di non aver ricevuto risposte alle domande poste ormai da mesi, in particolare riguardo ai controlli sull’evasione del canone di occupazione di spazi pubblici, che risulterebbe quasi totale. Forza Italia chiede anche chiarimenti sui provvedimenti adottati contro il degrado urbano e la carente igiene pubblica, sollecitati da tempo e non ancora affrontati.

Altrettanto preoccupanti, sottolineano i consiglieri, sono i silenzi sulle “prodigiose promozioni” di personale comunale e sui provvedimenti presi nei confronti di dirigenti che, con decisioni discutibili, continuano a causare danni ingenti alle casse pubbliche, dunque ai cittadini. La situazione si riflette anche sui servizi essenziali, con difficoltà continue nella gestione ordinaria: emblematico è il caso del rilascio delle carte d’identità, ancora una fonte di disagi per la cittadinanza.

ASE e privatizzazione: dubbi e prospettive per il futuro dei servizi

Forza Italia solleva, infine, preoccupazioni in merito al futuro dell’Azienda Servizi Ecologici (ASE). I consiglieri comunali denunciano una mancanza di chiarezza sul potenziamento dei servizi essenziali e manifestano timori per le ipotesi di privatizzazione, sostenute da alcuni tecnici interni. Il gruppo sottolinea che è essenziale garantire efficienza attraverso assunzioni mirate, non legate a logiche di lottizzazione, bensì orientate all’effettivo miglioramento aziendale.

Forza Italia invita quindi l’amministrazione a rivedere le proprie priorità: più che la ricerca di visibilità e l’attribuzione di meriti inesistenti, si rende necessario un impegno concreto per rispondere ai problemi reali che incidono sulla vita dei cittadini e sul funzionamento della città.