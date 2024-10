Manfredonia. “Lunedì 28 ottobre in Consiglio Comunale abbiamo posto interrogativi cruciali riguardanti le criticità della nostra città per capire le intenzioni della nuova giunta sulla loro risoluzione. Tra i temi che ho sollevato, vi è la mancata realizzazione di due opere strategiche, nonostante siano già stati incassati i fondi necessari,” ha dichiarato Gianluca Totaro, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle.

“I progetti in questione includono il ponte di Santa Restituta, un’infrastruttura fondamentale che dovrebbe unire due parti della città attualmente collegate da una strada in una valle a rischio alluvionale, e la piazza di Via Barletta, entrambe prioritarie per la sicurezza e la vivibilità del quartiere CB3,” ha spiegato Totaro.

“Grazie alla Legge Regionale n.16 del 2014, è possibile finanziare opere pubbliche con le entrate provenienti dai cambi di destinazione d’uso, vincolate a delibera consiliare (DCC n.3 del 2015). Eppure, nonostante nel 2015 fossero già stati stanziati €750.000 per queste finalità, al 2024 le risorse vincolate per il capitolo di uscita ammontano a soli €22.147,93. Ci chiediamo dove siano finiti i fondi precedentemente raccolti e come siano stati gestiti.”

Totaro prosegue: “Pur riconoscendo che l’assessore non ha responsabilità diretta sulle gestioni precedenti, in aula le risposte non sono state chiare e non ci è stata fornita una strategia risolutiva. Perciò, chiediamo alla giunta di assumersi la responsabilità di garantire un utilizzo corretto delle risorse, attuali e future, destinandole alle opere previste. È urgente fare chiarezza sul passato e speriamo che i fondi già raccolti possano finalmente essere investiti per realizzare le infrastrutture promesse, indipendentemente da altre possibilità di spesa,” ha concluso Totaro.