Manfredonia. “Strada Facendo Manfredonia” torna alla carica con un tema molto sentito dai cittadini: i parcheggi a pagamento. Lo scorso 24 maggio, allora candidato, l’attuale sindaco La Marca si era espresso con fermezza sui social e sulle testate locali, promettendo soluzioni rapide per alleviare il peso dei costi legati agli abbonamenti delle “strisce blu”, un sistema di parcheggi a pagamento affidato a una società privata dalla Commissione Straordinaria nel novembre 2021.

Ad oggi, più di cinque mesi dopo, i cittadini manfredoniani si chiedono quale sia stata la risposta concreta dell’Amministrazione La Marca su questo fronte. Secondo i consiglieri, però, anziché interventi per alleggerire le tariffe, la giunta avrebbe garantito facilitazioni per sé, offrendo pass gratuiti ai propri Assessori e Consiglieri per i mezzi di proprietà personale, ufficialmente destinati all’uso per l’espletamento delle loro funzioni istituzionali.

Un privilegio inappropriato che divide l’opinione pubblica

Questa decisione ha suscitato non poche critiche, soprattutto in considerazione della gestione dell’ex sindaco Gianni Rotice. Durante la sua amministrazione, infatti, Rotice si era adoperato per negoziare una rimodulazione dei vincoli originariamente previsti, ottenendo una gestione del sistema meno onerosa per i cittadini, e aveva scelto di non beneficiare di privilegi personali, rinunciando ai rimborsi spese previsti dalla carica. Questo, secondo Forza Italia, nel rispetto del principio di uguaglianza e per mantenere coerenza con i sacrifici chiesti alla cittadinanza.

Il Consigliere di “Strada Facendo Manfredonia”, l’avvocato Vincenzo Di Staso, ha recentemente sollevato perplessità durante il Consiglio Comunale, invitando la giunta La Marca a rinunciare al beneficio dei pass gratuiti per i parcheggi e richiedendo chiarezza sull’eventuale abuso di tale concessione. Di Staso ha anche sollevato dubbi su una serie di anomalie relative alla gestione stessa delle “strisce blu” e sulle condizioni dell’accordo con la società incaricata.

Una richiesta di trasparenza sulla rimodulazione delle tariffe

“Strada Facendo Manfredonia” chiede ora apertamente all’Amministrazione di chiarire se abbia effettivamente avviato discussioni con la società di gestione del servizio per ridurre i costi degli abbonamenti, e quali siano stati, in caso affermativo, i risultati di tali incontri. Allo stesso tempo, invitano assessori e consiglieri a rinunciare al privilegio del parcheggio gratuito, in segno di solidarietà verso i cittadini e per una questione di giustizia sociale.

In attesa di risposte, i cittadini di Manfredonia restano con una promessa non mantenuta e un’amministrazione che sembra, secondo i consiglieri di opposizione, aver messo le proprie necessità davanti a quelle della comunità.