I Carabinieri della Compagnia di Manfredonia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, nei confronti di un 34enne e un 18enne, entrambi residenti a Monte Sant’Angelo (FG). I due sono accusati di tentata estorsione aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso e dall’obiettivo di agevolare la criminalità organizzata.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Monte Sant’Angelo sotto la direzione della DDA di Bari, sono state avviate a seguito delle dichiarazioni rese da un commerciante locale. Stando alle accuse, i due sospettati avrebbero tentato di costringerlo a ridurre il volume delle vendite nel centro cittadino, al fine di eliminare la concorrenza a favore di altri esercenti compiacenti al clan locale, oppure, in alternativa, a sostenere economicamente il mantenimento di alcuni affiliati al clan mafioso “li Bergolis – Miucci”. Gli arresti degli esponenti di tale clan sono avvenuti di recente nell’ambito della vasta operazione antimafia denominata “Mari e Monti”.

I fatti ricostruiti dalle forze dell’ordine indicano che gli stessi soggetti si sarebbero rivolti a un secondo commerciante locale, al quale avrebbero avanzato richieste simili: contribuire con un supporto economico per coprire le spese legali dei membri detenuti del clan e, più in generale, al mantenimento degli stessi, rinforzando la rete di complicità sul territorio. Il secondo commerciante avrebbe infatti ricevuto pressioni per fornire supporto finanziario alle famiglie dei membri arrestati.

Le attività investigative attuali rappresentano un’ulteriore azione di contrasto al fenomeno mafioso nella zona garganica, in particolare a Monte Sant’Angelo, un’area da anni sottoposta a una strategia di repressione delle organizzazioni criminali locali. L’azione della Procura Distrettuale di Bari e della Procura Nazionale Antimafia ha recentemente registrato risultati significativi: oltre 39 misure cautelari eseguite, sequestri patrimoniali per un totale di circa 10 milioni di euro e l’individuazione di assetti e strutture interne del clan “li Bergolis”, una delle realtà criminali più radicate e attive nell’area. Nel corso dell’operazione “Mari e Monti”, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 450.000 euro in contanti, nascosti in un’abitazione riconducibile a uno degli indagati, cifra ritenuta frutto di attività illecite.

Il clan “li Bergolis – Miucci”, protagonista dell’indagine, rappresenta uno degli esempi di criminalità organizzata profondamente radicata nella realtà garganica, operante con una rete capillare e ben strutturata che si estendeva anche fuori dai confini locali. Gli arresti e i sequestri patrimoniali derivanti dall’operazione “Mari e Monti” segnano una svolta per contrastare il potere economico e l’influenza della mafia sul territorio, ma le forze dell’ordine rimangono vigili: il rischio che individui legati ai clan colpiti possano tentare di riorganizzare il flusso economico a favore dei sodali detenuti o delle loro famiglie è concreto.

Gli inquirenti hanno voluto ribadire come la lotta alla criminalità organizzata nel territorio garganico continui ad essere una priorità, sottolineando l’importanza di interrompere qualsiasi canale di supporto per chi tenta di sostenere economicamente le associazioni mafiose. A tal proposito, le attività di monitoraggio e prevenzione portate avanti dalla DDA e dalle forze dell’ordine restano intense, con l’obiettivo di impedire il riemergere di sistemi di supporto paralleli ai sodalizi criminali già colpiti.

A fronte di queste operazioni, è opportuno ricordare che il procedimento giudiziario si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati, i cui profili sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, sono assistiti dai loro legali e potranno esercitare pienamente il loro diritto alla difesa. Pertanto, in linea con il principio di presunzione di innocenza sancito dalla legge, essi non possono essere considerati colpevoli fino all’eventuale pronunciamento di una sentenza definitiva.

