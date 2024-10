In un mondo che spesso sembra diviso, la comunità di AbilityLab si distingue per il suo impegno nel creare legami significativi e nel rispondere alle esigenze di chi ha bisogno di supporto. Monica Mantovano, una delle voci più attive di questa iniziativa, esprime con passione l’importanza della solidarietà e dell’unione tra le generazioni, evidenziando come ogni piccolo gesto possa contribuire a un cambiamento positivo.

“Quando i piccoli chiamano, i grandi rispondono!”, afferma Mantovano, sottolineando la necessità di essere presenti per coloro che si trovano in situazioni difficili. La sua riflessione va oltre le parole, toccando il cuore di un tema fondamentale: la comunità ha bisogno di credere nella speranza e nel domani. “L’esserci è sicuramente meglio che apparire”, afferma con convinzione, richiamando l’attenzione su un valore essenziale: la presenza attiva nella vita degli altri.

AbilityLab rappresenta un esempio luminoso di come le abilità diverse possano convergere in un progetto comune. “Chiunque, se correttamente e professionalmente supportato, può e deve contribuire al benessere della società”, spiega Mantovano, evidenziando l’importanza di un supporto adeguato per le persone con disabilità. Questo approccio inclusivo non solo valorizza ogni individuo, ma arricchisce l’intera comunità.

La comunità è chiamata a unirsi per supportare iniziative locali, come la realizzazione di calze artigianali che rappresentano il frutto di “manine meravigliose”. Questi prodotti non sono solo un simbolo di solidarietà, ma anche un’opportunità per valorizzare le capacità artistiche di chi partecipa al laboratorio. “Se qualcuno non ha ancora provveduto all’acquisto di calze, queste sono a disposizione!”, incita Mantovano, invitando tutti a contribuire attivamente.

Monica Mantovano non manca di esprimere gratitudine nei confronti di coloro che, giorno dopo giorno, si impegnano per il bene della comunità. “Grazie a chi non mi fa mai aprire bocca, ma che, nonostante i nostri impegni, è sempre pronto ad intervenire”, scrive, riconoscendo l’importanza di un lavoro di squadra. Un ringraziamento speciale va ai collaboratori, tra cui Natalia D’antuono, Lello Capriati, Maria Grazia Dicembrino, Daniele Marasco, Raffaella Carbone e Vincenzo Di Staso, che sostengono con dedizione questo progetto. In particolare, Mantovano sottolinea il ruolo cruciale dei genitori che affidano i propri “tesori” alle mani esperte delle operatrici qualificate del centro. “Grazie Genni Capizzello!”, conclude, riconoscendo l’importanza di una rete di supporto che consente a ognuno di esprimere il proprio potenziale.

La riflessione di Monica Mantovano invita tutti noi a riconsiderare il nostro ruolo all’interno della comunità. Essere presenti, ascoltare e supportare chi ci circonda è un modo concreto per costruire un futuro migliore. La vera forza di una comunità risiede nella capacità di unirsi per un obiettivo comune, di rispondere alle chiamate di chi ha bisogno e di celebrare insieme i piccoli e grandi successi. In un’epoca in cui le sfide possono sembrare insormontabili, il messaggio di Mantovano è chiaro: “L’unione fa la forza”. E così, con un semplice gesto, come l’acquisto di una calza, si può contribuire a un sorriso e a una speranza. La comunità è viva e vibrante, pronta a rispondere quando i piccoli chiamano.