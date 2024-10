San Severo piange la scomparsa del prof. Valter Presutto

LA SCOMPARSA DEL PROF. VALtER PRESUTTO. IL CORDOGLIO DELL’A.C.

E’ venuto improvvisamente a mancare questa mattina il prof. Valter Antonio Presutto, insegnante di materie giuridiche fino a settembre 2020 presso l’ITES “A. Fraccacreta” di San Severo.

“Abbiamo appreso con dolore questa triste notizia – dichiara il Sindaco Lidya Colangelo – che ci lascia sgomenti e più poveri. Valter era un caro amico, un amico di tutti, una persona affabile, socievole, colta, raffinata, assai impegnata nel sociale, un professionista attento, un docente serio, scrupoloso e preparato. Oggi piangiamo l’uomo e l’amico, che lascia un vuoto profondo in tutti noi. Alla famiglia indirizziamo i sensi di partecipazione più affettuosa e di cordoglio da parte dell’intera Amministrazione Comunale di San Severo”.

Recentemente il prof. Presutto era stato componente della commissione esaminatrice per la valutazione degli elaborati della VII edizione del Concorso “La Costituzione: Diritto Vivo anno scolastico 2023-2024”. Riportiamo il curriculum pubblicato in quella circostanza dal Comune di San Severo.

VALTER ANTONIO PRESUTTO

Laurea in Economia e Commercio conseguita il 20/07/84 c/o l’Università degl Studi” G. d’Annunzio” di Pescara; Laurea in Scienze Politiche conseguita c/o l’Università di Urbino il 22/07/88; Master in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” conseguito c/o l’Università di Foggia il 04/02/2019; cultore della materia ” Diritto Civile”e “Istituzioni di diritto privato” c/o la facoltà di “Giurisprudenza” dell’Università degli studi di Foggia dal 1998 al 2010.

Insegnante di materie giuridiche fino a settembre 2020 c/o l’ITES “A. Fraccacreta” di San Severo. Pubblicazioni. Saggi: “Tra il cielo e la terra: breve storia dell’usura” e, insieme al dott. G. Petti “San Severo: quale economia senza legalità” nell’ambito del progetto PON C-3-2010-1295 “Leg@li al Sud”; Le Corti di Bari, Lecce e Potenza GENNAIO – DICEMBRE 3003: nota a Sentenza Trib.Foggia, 28 marzo 2001; GENNAIO – GIUGNO 2002: nota a sentenza Trib. Potenza, sez.spec. agraria, sentenza 10 dicembre 1999; LUGLIO – DICEMBRE 2002, nota a ordinanza Trib. Potenza 26 maggio 1999 e Trib. Foggia, sent. 5 dicembre 2000; Collaborazioni: dal 2001 al 2009 ha collaborato, come coordinatore redazione Diritto civile alla rivista giuridica ” Impegno Forense” e negli anni 2001 e 2002 alla Rivista “Rassegna Dauna del dottore Commercialista” con i seguenti articoli: “L’associazione in partecipazione: aspetti giuridici e fiscali”, “Revocabilità degli atti a titolo gratuito nella procedura fallimentare”, “Evoluzione normativa del settore non profit”.