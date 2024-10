San Severo, polemiche sulla gestione dello stadio Ricciardelli

Si accendono le polemiche sulla gestione dello stadio Ricciardelli e sulle scelte dell’amministrazione comunale in tema di sport e sicurezza. In una nota, il consigliere comunale indipendente e presidente della VI Commissione Garanzia e Vigilanza, Angelo Masucci, critica apertamente l’operato del sindaco e degli assessori, accusandoli di aver gestito in modo inadeguato la questione dell’impianto sportivo.

Masucci ricorda come l’ex sindaco Francesco Miglio avesse firmato ordinanze sindacali per mantenere lo stadio aperto, nonostante i problemi strutturali. “La Colangelo – a torto o a ragione – alla prima blanda nota del Prefetto ha revocato la propria ordinanza, chiudendo di fatto il Ricciardelli al pubblico senza comunicare nulla alla città”, afferma Masucci, evidenziando una presunta mancanza di trasparenza e comunicazione.

La critica si estende anche all’assessore con delega allo sport, Francesco Marino, il quale, secondo Masucci, avrebbe mostrato “inesperienza politica” nelle relazioni con la Prefettura e pubblicato video in cui si vanta degli interventi per lo sport e per la risoluzione delle criticità dello stadio. “Intanto si continua a giocare a porte chiuse e nessuno chiarisce per quanto tempo questa situazione durerà”, sottolinea il consigliere.

In conclusione, Masucci si unisce alle recenti posizioni espresse dal consigliere Felice Carrabba e dal Partito Democratico di San Severo, che avevano chiesto maggiore trasparenza e chiarezza. “Colangelo e Marino credono davvero che i cittadini di San Severo siano così stolti da premiare l’incapacità politica? E pensare che professavano il cambiamento!”, conclude, puntando il dito contro quella che definisce una gestione inadeguata e poco rispettosa della fiducia pubblica.