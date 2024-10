Sottoscritto a Foggia il Patto per la Sicurezza Urbana per i Cinque Reali Siti

Foggia, 31 ottobre 2024 – Questa mattina, alle ore 10:00, presso il Palazzo di Governo di Foggia, è stato ufficialmente firmato il Patto per la Sicurezza Urbana e per un sistema di sicurezza partecipata e integrata nell’area territoriale dei cosiddetti “Cinque Reali Siti”.

L’accordo è stato sottoscritto dal Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, insieme al Presidente dell’Unione dei Cinque Reali Siti, che ricopre anche la carica di Sindaco di Ordona, dai Sindaci dei comuni di Stornara e Stornarella, e dai Commissari Straordinari dei comuni di Carapelle e Orta Nova. Alla cerimonia hanno partecipato anche i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.

Questo Patto segna un ulteriore passo in avanti nella collaborazione tra Prefettura e Amministrazioni locali, già avviata con accordi analoghi tra Foggia, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Severo e i comuni dell’area garganica. L’obiettivo è consolidare e potenziare l’interazione tra istituzioni e società civile, per aumentare i livelli di sicurezza in una zona fortemente caratterizzata dalla presenza di gruppi criminali organizzati.

Il documento firmato questa mattina si propone di affrontare in maniera strutturata le problematiche di sicurezza, adottando un approccio integrato che include interventi di prevenzione sociale e culturale. Questi interventi sono ritenuti fondamentali per ridurre i fattori criminogeni e contrastare le situazioni di degrado urbano che limitano il potenziale sviluppo economico e sociale del territorio.

L’iniziativa si inserisce in un modello di “amicizia istituzionale”, un concetto che mira a favorire il dialogo e la collaborazione con i rappresentanti delle comunità locali, in affiancamento all’azione dello Stato nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di illegalità.

