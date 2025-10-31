Edizione n° 5871

31 Ottobre 2025

31 Ottobre 2025 - ore  09:23

Aeroitalia inaugura la prima rotta Foggia–Milano. Intrieri: "Un nuovo capitolo per la mobilità tra Sud e Nord Italia"

"Ringraziamo le istituzioni locali e l'associazione Mondo Gino Lisa"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Ottobre 2025
Foggia // Politica //

Foggia. “Siamo orgogliosi di inaugurare domani, 1° novembre 2025, la rotta Foggia–Milano Malpensa, che segna l’inizio di una nuova fase di sviluppo per l’Aeroporto Gino Lisa e per l’intera regione Puglia. L’arrivo di Aeroitalia a Foggia rappresenta non solo un traguardo importante per la nostra compagnia, ma anche un segnale concreto di fiducia nelle potenzialità di questo territorio, che merita di essere pienamente connesso al resto del Paese e d’Europa.

Con l’apertura di questa nuova rotta, vogliamo contribuire concretamente al rilancio del Gino Lisa e al rafforzamento della connettività del territorio pugliese.

La Puglia è una regione strategica per il nostro piano di sviluppo e crediamo fortemente che il Gino Lisa possa diventare un punto di riferimento per i collegamenti tra il Sud e il Nord Italia.

Ringraziamo le istituzioni locali e l’associazione Mondo Gino Lisa per l’impegno e la determinazione dimostrati nel sostenere lo sviluppo di questo scalo. Aeroitalia è una delle principali compagnie aeree italiane, il nostro obiettivo è crescere insieme ai territori in cui operiamo, investendo in nuove rotte, creando valore e garantendo un servizio efficiente, accessibile e di qualità per tutti”.

È quanto ha dichiarato Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, in merito alla prima rotta Foggia–Milano Malpensa che sarà inaugurata domani, sabato, 1° novembre 2025.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

